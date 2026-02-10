Ruská armáda využívá rodiny ukrajinských vojáků v ruském zajetí k tomu, aby na sebe registrovaly terminály satelitního systému Starlink. Upozornil na to ukrajinský koordinační štáb pro otázky válečných zajatců. Společnost SpaceX, pod který Starlink spadá, nedávno zablokovala terminály, které Rusko používalo k dronovým útokům proti Ukrajině, a na Ukrajině vznikl seznam povolených zařízení.
Masové násilí, ultranacionalismus, propaganda, indoktrinace ve školách. Jak moc je Putinův režim fašistický?
"Při hledání východiska ze složité situace, v níž se ocitli, okupanti obrátili pozornost na rodiny zajatců," uvedl ukrajinský koordinační štáb. Ukrajinské úřady podle něho evidují případy, kdy tyto rodiny čelily nátlaku ze strany Rusů, aby terminály oficiálně registrovaly na své jméno. "Nepřítel využívá zranitelnosti rodin," poznamenal také štáb. Zároveň varoval, že pokud někdo na Ukrajině na své jméno zaregistruje terminál, kterého pak nepřítel využije k útokům na ukrajinském území, hrozí mu trestní stíhání.
Terminály Starlinku nejsou v Rusku oficiálně dostupné, do země se ale podle ukrajinských tajných služeb dostávají přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ruskojazyčný servis BBC uvádí, že první terminály Starlink se v ruské armádě začaly objevovat ve druhé polovině roku 2023.
Podle Serhije Bezkrestnova, poradce ukrajinského ministra obrany, drony vybavené technologií pro příjem signálu Starlink zaútočily koncem ledna na osobní vlak v Charkovské oblasti. Zemřelo tehdy pět lidí. Drony řízené prostřednictvím Starlinku zaútočily také o několik dní dříve na dva vrtulníky u města Kropyvnyckyj na střední Ukrajině a zničily je.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist