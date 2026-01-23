Americký prezident Donald Trump opět zpochybnil ochotu zemí Severoatlantické aliance pomoci Spojeným státům v případě napadení. Kritizoval také působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu s tím, že spojenci se drželi mimo bojovou frontu. Proti Trumpovým výrokům se ohradily Británie a Polsko. Trump už podobně o nejisté soudržnosti NATO hovořil tento týden i na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu.
Trump v rozhovoru se stanicí Fox News ve čtvrtek řekl, že si není jist, zda by NATO v případě potřeby pomohlo Spojeným státům. „Budou říkat, že nějaké jednotky poslali do Afghánistánu,“ pokračoval prezident. „A poslali. (Jednotky) ale stály trochu vzadu, trošku mimo frontu,“ uvedl.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pátek připomenul, že polští vojáci po boku Američanů v Afghánistánu i v Iráku umírali. „Tato oběť nebude nikdy zapomenuta a nesmí být znevažována,“ řekl podle agentury DPA Kosiniak-Kamysz.
Rovněž britský ministr obrany John Healey podle BBC zdůraznil, že v Afghánistánu padli i britští vojáci, které označil za hrdiny. „Položili život ve službě vlasti,“ řekl. Mluvčí britského premiéra Keira Starmera pak řekl, že Trump nesprávně snížil roli jednotek NATO.
Ústředním ustanovením aliance je kolektivní obrana podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena aliance považuje za útok proti všem. Zmíněný článek aliance dosud aktivovala pouze jednou, a to po teroristických útocích na USA v září 2001.
Trump opakovaně zpochybňuje ochotu spojenců jeho vlast bránit, ačkoli to byly právě pouze Spojené státy, které článek 5 využily. Trump rovněž kritizuje nízké investice do zbrojení v aliančních zemích. Pochybnosti vyjádřil například tento týden v Davosu, kdy mluvil také o tom, že Spojené státy alianci nepotřebují a že Washington dosud od NATO nic nezískal.
Zpravodajský server BBC označil Trumpovo tvrzení z Davosu za zavádějící. Vedle aktivace článku 5 také NATO na americkou žádost zahájilo 9. října 2001 první protiteroristickou operaci nazvanou Eagle Assist, která trvala do poloviny května 2002. Letouny NATO při ní pomáhaly hlídat vzdušný prostor USA. Na základě článku 5 po útocích na USA byla také v říjnu 2001 ve Středozemním moři zahájena akce s názvem Active Endeavour (Aktivní úsilí), která trvala až do roku 2016.
