Při zemětřesení na východě Afghánistánu zemřelo nejméně 622 lidí a dalších více než 1500 bylo zraněno, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo vnitra. Počet obětí pravděpodobně dál poroste, napsal server stanice BBC. Podle něj totiž zemětřesení způsobilo sesuvy půdy, které ztěžují přístup do některých postižených oblastí.
Otřesy o síle šesti stupňů zasáhly provincii Nangarhár, jejímž správním střediskem je Dželálábád s asi 300 tisíci obyvateli. Toto město je rušným obchodním centrem, jelikož leží blízko hranic s Pákistánem. Zasažena byla i hornatá provincie Kunar.
Tálibán už není nepřítel. Rusko chce vyřadit radikální hnutí ze seznamu teroristických organizací
Epicentrum zemětřesení bylo podle AFP jen necelých třicet kilometrů od Dželálábádu s ohniskem v hloubce pouhých osmi kilometrů. Posléze následovalo nejméně pět dalších dotřesů, včetně jednoho o síle 5,2 stupně. Otřesy byly cítit i v afghánské metropoli Kábulu, která leží asi 120 kilometrů od Dželálábádu.
Zemětřesení je další ranou pro obyvatele Afghánistánu, který je sužován přírodními katastrofami a ekonomickou krizí po desetiletích válek. Více než polovina z asi 42 milionů jeho obyvatel potřebuje humanitární pomoc. Opětovné převzetí moci radikálně islamistickým hnutím Tálibán v roce 2021 ale vedlo k omezení zahraniční pomoci a zavedení sankcí, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku.
Situaci dál zhoršilo zejména zastavení pomoci od Spojených států vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa, USA byly do té doby největším poskytovatelem humanitární pomoci Afghánistánu.
