Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je devětadvacetiletý Afghánec, který v zemi pobýval čtyři roky. Podle agentury AP to v noci na čtvrtek řekl americký prezident Donald Trump, který tím potvrdil původní informace médií.
Poté co vyzval k prověření všech afghánských uprchlíků, kteří do země přišli za předchozí administrativy, přestala americká imigrační služba vyřizovat žádosti afghánských občanů. Úřady střelbu vyšetřují jako teroristický čin, napsala agentura Reuters. Motiv útoku, po němž jsou oba gardisté v kritickém stavu, dosud není znám.
Podezřelý spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně Ústřední zpravodajské služby (CIA), oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Muž byl podle Ratcliffa příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do Spojených států přišel v rámci programu bývalého prezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do USA evakuovat a přesídlit desítky tisíc Afghánců poté, co se v srpnu 2021 z této země stáhli američtí vojáci.
Bidenův program do Spojených států podle AP přivedl přibližně 76 tisíc lidí, z nichž mnozí pracovali po boku amerických vojáků a diplomatů jako tlumočníci a překladatelé. Od té doby čelí intenzivnímu zkoumání ze strany Trumpa a jeho spojenců.
Útok se stal ve středu okolo 14:15 místního času (20:15 času našeho) u náměstí Farragut Square, nedaleko Bílého domu. Podezřelý vyšel zpoza rohu a oba gardisty „přepadl ze zálohy“, řekl na tiskové konferenci zástupce šéfa metropolitní policie Jeff Carroll. Po přestřelce se dalším jednotkám gardy podařilo střelce zneškodnit, dodal. Policie následně místo činu uzavřela, stejně jako Bílý dům.
Trumpovy maskáčové hlídky jako výstraha politické konkurenci? Národní garda pochoduje demokratickými městy
„Tento ohavný útok byl činem zla, činem nenávisti a činem teroru. Nyní musíme znovu prověřit každého cizince, který za Bidena přišel z Afghánistánu do naší země,“ řekl podle Reuters Trump. „Pokud nedokážou milovat naši zemi, nechceme je (tady),“ dodal podle AP.
Americká imigrační služba USCIS nedlouho poté podle Reuters oznámila, že na dobu neurčitou zastavuje vyřizování všech imigračních záležitostí týkajících se afghánských státních příslušníků. „Ochrana a bezpečnost naší vlasti a amerického lidu zůstává naším jediným cílem a posláním,“ dodala.
Úředník ministerstva spravedlnosti podle Reuters řekl, že střelba se vyšetřuje jako teroristický čin. NBC News také uvedla, že úřady považují útok za potenciální terorismus, přičemž se odvolává na zdroje z řad orgánů činných v trestním řízení.
Trump, který je v současnosti na Floridě, pachatele označil za zvíře, které je také těžce zraněné a které za čin zaplatí velmi vysokou cenu.
Na 2188 členů Národní gardy hlídkuje ve Washingtonu poté, co Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu. Prezident chce v reakci na střelbu do americké metropole vyslat dalších 500 vojáků, uvedl ve středu ministr obrany Pete Hegseth.
