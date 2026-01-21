Evropa nemíří správným směrem, některá místa se změnila k nepoznání. Ve středu to v projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu prohlásil americký prezident Donald Trump. Ocenil naopak výkon americké ekonomiky, kterou označil za hospodářský motor planety. Poznamenal, že rozkvět USA nastal poté, co se před rokem vrátil do Bílého domu.
„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem,“ řekl Trump.
Evropské problémy podle šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. Trump již v minulosti vyčítal Evropě podle něj přílišný důraz Evropské unie na ekologická opatření a rovněž nedostatečný boj proti nelegální migraci.
Své vystoupení v Davosu, kde na úvod pozdravil své přátele a také „několik nepřátel“, což publikum přijalo se smíchem, zahájil americký prezident pochvalou amerického hospodářství. „Po roce, co jsem ve funkci (prezidenta), ekonomika vzkvétá,“ řekl. „Žádná inflace, vysoký ekonomický růst,“ poznamenal Trump s tím, že současnou vysokou úroveň hospodářského výkonu nikdo jiný než on nepředvídal.
