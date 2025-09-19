Americká vláda se snaží získat zpět leteckou základnu v afghánském Bagrámu. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem řekl americký prezident Donald Trump. Americká armáda se ze základny stáhla v roce 2021, kdy se k moci v Afghánistánu vrátilo radikální islamistické hnutí Tálibán.
Jaderné zbraně jsou zpět ve hře. Nejde jen o Írán, ale třeba i o Japonsko nebo Německo
„Mohla by to být senzační zpráva,“ řekl Trump a vysvětlil, že jedním z důvodů, proč mají Spojené státy o základnu zájem, je to, že „je jen hodinu vzdálená od místa, kde Čína vyrábí jaderné zbraně“. Agentura AP připomíná, že Washington považuje Čínu za svého největšího ekonomického a vojenského konkurenta.
Bílý dům podle AP zatím neodpověděl na otázku, zda někdo z jeho zástupců nebo někdo z představitelů Pentagonu pracuje na plánech týkajících se opětovného získání základny.
Není jasné, zda Spojené státy vedou nějaká přímá nebo nepřímá jednání s vládou Tálibánu ohledně Bagrámu. AP ale podotýká, že Tálibán, který se potýká s hlubokou ekonomickou krizí, mezinárodní izolací, vnitřními rozpory a konkurenčními ozbrojenými skupinami, by mohl být ochoten umožnit návrat americké armády.
„Snažíme se ji (základnu) získat zpět, protože oni od nás něco potřebují,“ řekl šéf Bílého domu bez dalších podrobností.
Základnu v Bagrámu vybudoval Sovětský svaz v 50. letech 20. století a během invaze do Afghánistánu jeho armádě sloužila jako hlavní základna v zemi. Spojené státy ji získaly po svržení Tálibánu v roce 2001. Byla tehdy v troskách, ale Američané ji znovu vybudovali a dosáhla rozlohy 77 kilometrů čtverečních, píše se na internetových stránkách britské BBC. Bagrám byl opěrným bodem USA a amerických spojenců při jejich ofenzivě proti Tálibánu a teroristické síti al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Americká armáda základnu opustila v červenci 2021, v polovině srpna ji obsadil Tálibán.
Spojené státy vládu Tálibánu neuznávají, nicméně v Kábulu minulý týden jednali američtí diplomaté. Podle afghánského ministerstva zahraničí se rozhovory týkaly například lidí zadržovaných v obou zemích.
