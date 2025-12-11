Ruská protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky války, kterou rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě.
Ze zneškodněných dronů jich 32 mířilo na hlavní město, uvedlo ministerstvo. Všechna čtyři moskevská letiště byla dočasně uzavřena, sdělil podle AFP ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Letiště Pulkovo v Petrohradu oznámilo, že přijímá odkloněné lety.
Na Ukrajině šéf správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut uvedl, že Rusko v noci zaútočilo na tamní energetická zařízení, což způsobilo požáry.
Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftogaz Serhij Koreckyj. „Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné,“ řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.
Rusko v posledních měsících opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP. Ukrajina naopak útočí na cíle v Rusku a na okupovaných územích.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist