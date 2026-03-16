Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
„Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy,“ popsal novinářům v Bruselu Havlíček český návrh, který je podle něj uskutečnitelný. „Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse,“ vysvětlil ministr. Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.
Česko je podle ministra Havlíčka schopné postavit misi poměrně rychle. „Myslím si, že není nač čekat,“ uvedl s tím, že o situaci jednal i se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. „Nyní je to podle mého názoru o akci na úrovni Evropské unie, protože bychom měli hájit zájmy 27 zemí a neměli bychom dopustit, aby byly evropské země jakýmkoli způsobem tlačeny ke zdi,“ dodal.
Ukrajina argumentuje mimo jiné tím, že ropovod nelze rychle opravit z bezpečnostních důvodů. Ruští vojáci totiž cíleně útočí právě na energetickou infrastrukturu a zaměstnanci při opravách riskují své životy.
Podle Havlíčka musí bezpečnost případně české mise garantovat ukrajinská strana. „Jsem přesvědčen, že se dá vytvořit dostatečné zázemí a zabezpečit to, aby tam expertní skupina byla schopna dorazit,“ dodal ministr.
Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.
Podle Havlíčka by v případě České republiky nešlo o jinou misi, ale o stejnou evropskou misi. „Chci se jen posunout od slov k činům. Říkáme: tu misi musí někdo vést a my jako Česká republika, pokud se na tom dohodneme s evropskými partnery, jsme připraveni vzít tuto iniciativu na sebe,“ uvedl. Zdůraznil, že Česko je jednou z energeticky nejzdatnějších zemí v rámci Evropy, která má zkušenosti s plynem, ropou, jádrem i obnovitelnými zdroji a dokáže i v oblasti ropy postavit kvalifikovaný tým lidí.
„Jestliže je tam tento spor, tak kdo jiný než EU by měl zasáhnout? Dostává se to do emotivní roviny a je to velmi zpolitizované, proto si myslím, že by bylo třeba to dostat víc na zem a řešit to více na odborné úrovni a méně na úrovni politické,“ dodal. Evropská unie by podle něj měla po Ukrajině tvrdě vyžadovat, aby k ropovodu podobná mise mohla dorazit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist