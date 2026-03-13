Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na dnešek SEČ) povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr financí Scott Bessent. Podle ruského vyslance Kirilla Dmitrijeva, který ve středu na toto téma jednal s americkými představiteli na Floridě, se tato výjimka dotkne asi 100 milionů barelů ruské ropy.
Proč je větším spojencem Ruska ve válce v Perském zálivu Trump než Teherán?
Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v prudkém růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel. Po zprávě o udělené výjimce pro nákup ruské ropy ceny komodity při ranním obchodování v Asii krátce nepatrně klesly. Na trzích v posledních dnech panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě, vyvolané americko-izraelskými údery proti Íránu.
Americké ministerstvo financí ve čtvrtek večer vydalo licenci, která povoluje do půlnoci z 10. na 11. dubna washingtonského času prodej ruské ropy a ropných produktů naložených na lodě před půlnocí z 11. na 12. března. Podle Bessenta toto opatření nepřinese ruské vládě významné finanční výhody. „Toto úzce zaměřené krátkodobé opatření se vztahuje pouze na ropu, která je již v přepravě, a nepřinese ruskému státu, jenž většinu svých příjmů z energetiky získává z daní vybíraných v místě těžby, žádné významné finanční výhody,“ uvedl Bessent na X.
Vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrijev uvedl, že výjimka udělená Spojenými státy zemím, které nakupují sankcionovanou ruskou ropu, se bude týkat zhruba 100 milionů barelů ruské ropy. „Na pozadí prohlubující se energetické krize se další uvolnění restrikcí na dodávky ruské energie jeví jako stále nevyhnutelnější, a to i přes odpor některých bruselských byrokratů,“ napsal Dmitrijev v příspěvku na platformě Telegram.
Dmitrijev, který je zmocněncem Kremlu pro hospodářskou spolupráci, ve středu jednal na Floridě se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Hlavním tématem rozhovorů byla podle Dmitrijeva právě situace na globálním trhu s energiemi.
Oznámení amerického ministerstva financí přichází den poté, co ministerstvo energetiky uvedlo, že USA uvolní 172 milionů barelů ropy ze strategických zásob ve snaze omezit prudký nárůst cen ropy v důsledku války v Íránu. Toto uvolnění je součástí širšího středečního závazku 32 členských zemí Mezinárodní agentury pro energii (IEA) uvolnit 400 milionů barelů ropy. Americká vláda už 5. března povolila na 30 dnů dovoz sankcionované ruské ropy, ale pouze do Indie.
Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské základny. Doprava na klíčové trase v Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala, při normálním provozu přitom úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Banka Citigroup odhaduje, že kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv trh s ropou přichází o sedm až 11 milionů barelů denně.
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí ve čtvrtek prohlásil, že Hormuzský průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí naopak uvedl, že průlivem může i nadále proplouvat mnoho plavidel, pokud svou plavbu koordinují s íránským námořnictvem.
