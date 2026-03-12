Evropská unie navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba na Ukrajině a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost, uvedla ve čtvrtek mluvčí Evropské komise. Dodala, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.
„Mohu nově oznámit, že jsme navrhli misi k inspekci ropovodu Družba na Ukrajině,“ uvedla mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová.
Maďarsko ve středu oznámilo, že jeho delegace už odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba. Budapešť původně oznámila, že se k misi připojilo i Slovensko, Bratislava to ale popřela.
Maďarská mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno a její členové přicestovali jako turisté, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o výpravě hovořil také jako o soukromé. Mluvčí komise ve čtvrtek maďarskou misi nekomentovala s tím, že o ní nemá žádné podrobnosti.
Maďaři jdou do finále kampaně, v níž si prohrávající Orbán musel povolat na pomoc ruské poradce
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
