Pro Putina je tato válka cílem sama o sobě, říká ruský lidskoprávní aktivista Grigorij Vajpan. „Je to způsob jeho politické záchrany. Měli bychom si uvědomit, že Vladimir Putin je válka. A dokud zůstane u moci, Rusko bude hrozbou pro své sousedy i zbytek světa,“ prohlásil Vajpan v pořadu Spotlight.
„Zdá se, že existují způsoby, jak přesvědčit mlčící většinu, že může žít v lepší zemi,“ tvrdí ruský lidskoprávní aktivista Grigorij Vajpan.
Lidé žijící mimo Rusko si podle lidskoprávního aktivisty a právníka Grigorije Vajpana neuvědomují, jak hluboce rozdělená ruská společnost je. Průzkumy naznačují, že 10 až 15 procent Rusů aktivně podporuje válku a 18 až 20 procent je proti ní. „Mlčící většina, která je někde uprostřed, si myslí, že její hlas nemá žádný vliv na dění v zemi… Zdá se, že existují způsoby, jak přesvědčit tyhle lidi, že mohou žít v lepší zemi,“ tvrdí host Terezy Engelové.
Hlavním cílem, který by měla mít ruská opozice a ruská občanská společnost, je požadavek na svobodné a férové volby. „Určitě ale víme, že po Putinově odchodu se Rusko nestane ze dne na den úžasnou a klidnou zemí,“ tvrdí Vajpan, jenž se podílí na projektu Sto dní po Putinovi, který se snaží narýsovat první kroky země směrem k demokratickému vývoji.
Vajpan očekává, že po Putinově konci nastane boj mezi elitami o vnitřní legitimitu. „Dnes je mezi ruskými elitami spousta lidí, na které dopadají sankce. Byli by nadšení, kdyby se mohli vrátit do svých vil ve Francii nebo Itálii. Hrozně by se chtěli vrátit do Evropy,“ říká lidskoprávní aktivista. Aby to mohli udělat, museli by podle Vajpana vyjednávat se Západem, především s Evropany. „Na to by museli přistoupit, což je zásadní. A právě to je jádro našeho projektu. Podstatou 100 dní po Putinovi není to, co se stane. Není to předpověď. Je to o agendě, kterou bude potřeba splnit,“ je přesvědčený ruský právník.
"Rusy to musí bolet." Ukrajinský expert přiznává, co bude jeho armádě citelně chybět
Evropa by zatím měla podporovat Ukrajinu, která stojí v první linii a bojuje nejen za budoucnost Evropy, ale i Ruska. „Druhou věcí je pak podpora ruské občanské společnosti, nejen té exilové. To zvyšuje šanci, že jakmile Putin odejde, dojde k nějakému druhu demokratické transformace, místo aby došlo k něčemu, co by situaci ještě zhoršilo,“ dodává Grigorij Vajpan, který momentálně žije v exilu.
