Mezinárodně uznávaný elitní vyjednavač Adam Dolník přiznává, že s věkem se u něj vnímání toho, co je odvaha, mění. Co je odvaha, když je člověk mladý, je později s rodinou po boku „totální nezodpovědnost“, konstatuje.
Osobní život vyjednavače nejvíce ovlivňuje naprostá nepředvídatelnost jeho volného času. "Nikdy nejsem schopen předpovědět, co bude za pět minut. Prakticky pořád musím být v dosahu mezinárodního letiště a zabalený," popisuje Dolník.
Pokud jde o vyjednávání o příměří ve válce na Ukrajině, Putin podle Dolníka hraje svou úlohu velmi dobře. "Rozumí totiž tomu, co je podstatné pro Donalda Trumpa. A pro toho je podstatná jediná věc - on sám a kredit za to, že zařídil mír," vysvětluje elitní vyjednavač.
Ruský prezident si prý velmi dobře uvědomuje, že Trump je zcela závislý na tom, co udělá. "A za mě velice chytře neustále posouvá ty hranice," říká host Zuzany Tvarůžkové s tím, že Trump není dobrý vyjednavač.
"Má jenom jeden rozměr - a tím je nátlak. Umí vyjednávat jen z pozice síly, takže stanovuje různé lhůty, které ale potom prodlužuje. Putinovi se v tento moment vyplatí čekat, posouvat hranice a získávat vlastně pořád víc," uzavírá.
