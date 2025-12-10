Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Podle listu Financial Times je Trumpovým cílem dosáhnout dohody o ukončení bojů do 25. prosince.
Po týdnech usilovné diplomacie mají Ukrajinci podle Axiosu za to, že současný americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského mnohem více než na ruského prezidenta Vladimira Putina. Nejmenovaný americký představitel tato tvrzení podle serveru popřel s tím, že USA rovněž naléhají na šéfa Kremlu, aby snížil své nároky.
Jeden ukrajinský činitel Axiosu sdělil, že americký návrh se z pohledu Kyjeva zhoršil poté, co zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner s Putinem minulý týden v Kremlu vedli téměř pětihodinové jednání. Witkoff s Kushnerem podle ukrajinského zdroje od Zelenského následně chtěli jasný souhlas, když s ním v sobotu v dvouhodinovém telefonátu o plánu hovořili. "Zdálo se, že Spojené státy se nám snažily různými způsoby prodat ruskou touhu ovládnout celý Donbas a že Američané chtěli, aby Zelenskyj během telefonátu na vše přistoupil," uvedl ukrajinský činitel.
Financial Times (FT) píší, že Witkoff s Kushnerem na Zelenského během tohoto hovoru tlačili. Dali mu několik dnů na to, aby odpověděl na návrh, podle kterého by Ukrajiny uznala územní ztráty výměnou za blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany USA. Ukrajinský prezident americkým zástupcům řekl, že než bude reagovat na návrhy Washingtonu, potřebuje čas na konzultace s evropskými spojenci. Jeden ze zdrojů FT poznamenal, že ukrajinská strana se ocitla v patové situaci, kdy stojí před teritoriálními požadavky, na které nemůže přistoupit, a požadavky americké strany, které nemůže odmítnout.
Jednání se soustředí především na požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal celého Donbasu včetně oblastí, které Rusko nedobylo. Zásadním předmětem jednání je také požadavek Ukrajiny na silné bezpečnostní záruky ze strany USA, aby se do budoucna zabránilo další ruské agresi.
Telefonát Američanů se Zelenským následoval po třídenním maratonu rozhovorů Witkoffa a Kushnera s poradci ukrajinského prezidenta v Miami. Ukrajinští i američtí představitelé uvedli, že i když dosáhli jistého pokroku, nenastal průlom ohledně jednání o území či o bezpečnostních zárukách. Trump tvrdil, že vyjednávačům Zelenského se americký plán líbí, a vyjádřil zklamání ze zpráv, že Zelenskyj si ho nepřečetl. Ukrajinský lídr během telefonátu s Witkoffem a Kushnerem zmínil, že americký návrh obdržel teprve před hodinou a ještě ho nečetl, uvedly americké a ukrajinské zdroje.
Americký plán obsahoval přísnější podmínky než předchozí verze v územních otázkách či kontrole jaderné elektrárny v Záporoží a klíčovou otázku bezpečnostních záruk nechal nezodpovězenou, uvedl podle Axiosu ukrajinský představitel. "Existují důležité otázky o území, které je třeba dále projednat: kdo co kontroluje, kdo kde zůstane, kdo se stáhne, a pokud se Ukrajina stáhne z kontaktní linie, jak zajistit, aby Rusko učinilo totéž a (nepokračovalo) v boji," uvedl činitel.
Mírový plán ve středu
Ukrajina a její evropští partneři se chystají ve středu předat Spojeným státům svoji verzi mírového plánu na ukončení války s Ruskem, řekl v úterý novinářům Zelenskyj. Dříve na sociální síti upozornil, že vše závisí na tom, zda Moskva bude ochotna válku ukončit.
Ukrajina je podle svého prezidenta ochotna přistoupit na "energetické příměří", tedy ukončit útoky na energetickou infrastrukturu nepřítele, pokud s takovým příměřím budou souhlasit i Rusové. Avšak ruské útoky na energetické objekty na Ukrajině svědčí, že Moskva si nepřeje mírová jednání, uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters.
"Velmi aktivně pracujeme na všech komponentech možných kroků k ukončení války. Ukrajinská a evropská složka jsou již více propracovány a jsme připraveni je prezentovat našim partnerům v Americe," napsal Zelenskyj bez podrobností na sociální síti. "Brzy budeme připraveni předat upřesněné dokumenty Spojeným státům," dodal. "Myslím, že je předáme zítra (ve středu)," později podle AFP řekl novinářům.
Šéf státu podle serveru Ukrajinska pravda během komunikace s novináři po internetu uvedl, že se připravují tři dokumenty, které by měly představovat základy mírového urovnání: první je "rámcový dokument skládající se z 20 bodů", druhý se týká bezpečnostní záruk a třetí se týká poválečné obnovy Ukrajiny.
Zelenskyj podle médií zároveň prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.
Zelenskyj odmítl podezření, že "se drží křesla", a proto pokračuje ve válce. Zdůraznil, že volby lze uspořádat pouze při zajištění bezpečnosti občanů. "Jsou dvě podmínky pro uspořádání voleb - první je bezpečnost a jak ji zajistit během náletů a útoků, a druhá je právní základ pro legitimitu voleb," řekl prezident podle serveru RBK-Ukrajina. "Jsem připraven na volby. Navíc požádám USA, aby pokud možno společně s evropskými kolegy zajistili bezpečnost pro uspořádání voleb. Pak Ukrajina během 60-90 dnů bude na uspořádání voleb připravena," prohlásil.
Zelenskyj také vyzval poslance, aby připravili příslušné návrhy novely volebního zákona. "Zítra budu na Ukrajině. Očekávám návrhy od partnerů a poslanců a jsem připraven jít do voleb," shrnul podle serveru. Ten připomněl, že jeden z 28 bodů amerického mírového plánu hovořil o uspořádání voleb na Ukrajině během 100 dnů po ukončení války.
Zelenskyj se v úterý v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a papežem Lvem XIV. Dříve v Bruselu jednal s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, předsedou Evropské rady Antóniem Costou a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
"Měli jsme skvělý rozhovor, velmi smysluplný o všech aspektech diplomatické situace. Vážíme si toho, že Itálie je aktivní v procesu hledání účinných nápadů a určování kroků, které přiblíží mír," uvedl Zelenskyj na X po setkání s Meloniovou. Ocenil také italskou pomoc pro ukrajinskou energetiku, poškozovanou ruskými útoky.
Podle italského úřadu vlády Meloniová a Zelenskyj mluvili o pokrocích v jednání o mírovém plánu a o "dalších krocích vedoucích k dosažení spravedlivého a trvajícího míru" včetně silných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. S ukrajinskou delegací jednal i italský ministr obrany Guido Crosetto, který uvedl, že Ukrajina nepřijde o italskou pomoc. Minulý týden italská média uvedla, že vláda odložila hlasování o výnosu, který by povolil vojenské dodávky Ukrajině v příštím roce. Jedna z italských vládních stran, Liga vicepremiéra Mattea Salviniho, tvrdila, že schvalování nových dodávek zbraní by nebylo v souladu se současnými jednáními o ukončení bojů.
V pondělí se Zelenskyj v Londýně setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Zelenskyj během své cesty po Evropě, kterou podnikl, aby upevnil podporu pro Ukrajinu, neměl ani čas uspořádat tradiční tiskovou konferenci, a tak improvizoval. Poprvé od ruské invaze Zelenskyj, který obvykle osobně odpovídá na otázky novinářů, komunikoval s médii prostřednictvím skupinového chatu. Tento způsob komunikace byl, ne-li bezprecedentní, tak přinejmenším extrémně vzácný pro světového vůdce, poznamenala agentura AP.
Hukot motorů letadla se mísil s chraplavým, unaveným hlasem ukrajinského prezidenta, ale jeho sdělení bylo naprosto jasné: Ukrajina uprostřed nejistých jednání o ukončení války se nemůže vzdát území. "Rusko nepochybně trvá na tom, abychom se vzdali území, ale podle zákona na to právo nemáme a upřímně řečeno, nemáme ani morální právo," řekl.
Klíčová otázka, o které se jedná, zní, zda by se Ukrajina měla vzdát Ruskem okupovaného území výměnou za bezpečnostní záruky. Ale rozhovory komplikuje nejistota ohledně závazku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa k evropské bezpečnosti, dodala AP.
