Korupční skandál lidí z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského nebude mít na morálku vojáků vliv. Myslí si to ukrajinský vojenský analytik Mykola Bielieskov, který byl hostem pořadu Spotlight News.
Proč je Evropa ve vleku USA a Ruska? Protože jí v případě Ukrajiny chybí jedna klíčová věc
Vojáci mohou být ohledně vyšetřování korupce na nejvyšších politických místech zklamaní. "Na druhou stranu, pokud jste velitelem praporu, pokud jste velitelem brigády, pokud jste voják na frontové linii… jednoduše nemáte čas moc o tom přemýšlet. Váš hlavní úkol je přežít a způsobit (nepříteli) co největší škody," tvrdí Bielieskov.
Bezpečnostní analytik také varuje, aby případ nebyl spojován s pokračujícím obranným úsilím Ukrajiny. "Netvrdím, že v České republice je to nějaká rozšířená tendence, ale obecně je v současné době velmi snadné šířit protiukrajinské nálady," myslí si expert, který uznává, že korupční skandál obranné snahy jeho země podkopává.
Velkým problémem, který musí armáda řešit, je mobilizace. Podle Bielieskova je potřeba zlepšit základní bojový výcvik, materiální zabezpečení a velení. "A možná začít propouštět alespoň ty, kteří bojují už téměř čtyři roky. V podstatě jde o to ukázat, že když nastoupíte do služby, neznamená to, že budete bojovat donekonečna," navrhuje řešení ohledně nedostatku vojenského personálu.
Mnoho zahraničních pozorovatelů také nechápe, proč se Ukrajina definitivně nestáhne z Pokrovsku, který skoro téměř celé ovládá ruský agresor. "Pokud všechna média už víc než rok opakují, že jde o strategickou oblast, pak vás to zažene do rohu… Neexistuje jednoduchá odpověď na otázku, kdy provést taktický ústup a přeskupení sil, aniž by to poškodilo naši diplomatickou a strategickou pozici," nabízí vysvětlení Bielieskov.
Rusko je podle něj velmi obratné v přetváření lokálních úspěchů v obrovské geopolitické PR. "Takže nejvyšší politické a vojenské vedení chápe, že pokud Rusko uspěje, mohlo by ovlivnit (amerického prezidenta Donalda) Trumpa způsobem, který nebude pro Ukrajinu příznivý. To je dilema, které naše velení musí vyřešit," říká v rozhovoru ukrajinský analytik.
Měli z něj pocit (Putina), že chce ukončit válku, prohlásil Trump po jednání jeho vyslanců v Rusku
Čím si je Bielieskov v podstatě jistý, je krach současných mírových jednání, válka bude podle něj pokračovat. "Úkolem ukrajinských obranných sil by bylo pokusit se stabilizovat frontu. To je ale za stávajících podmínek bohužel nemožné. Takže musí alespoň zabránit tomu, aby se z dílčích úspěchů stal velký průlom, a musí donutit Rusy zaplatit za ně vysokou cenu… Rozhodující bude frontová linie," predikuje vývoj na příští rok Bielieskov.
Měli z něj pocit (Putina), že chce ukončit válku, prohlásil Trump po jednání jeho vyslanců v Rusku
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist