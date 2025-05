Bývalí příslušníci britských speciálních sil prolomili léta mlčení a poskytli BBC očité svědectví o válečných zločinech, které údajně páchali jejich kolegové v Iráku a Afghánistánu. Tito veteráni britské stanici poprvé veřejně popsali, že viděli, jak členové jednotek SAS vraždí neozbrojené lidi ve spánku a popravují spoutané zajatce včetně dětí.

Nová svědectví pocházejí od více než 30 osob, které sloužily ve zvláštních jednotkách nebo po jejich boku. Zahrnují obvinění z válečných zločinů, která pokrývají období více než deseti let - tedy mnohem delší než tři roky, které jsou v současné době v Británii předmětem veřejného vyšetřování, píše server BBC, který se možnými válečnými zločiny páchanými SAS na misích v Afghánistánu zabývá už řadu let.

"Spoutali malého kluka a zastřelili ho," vzpomíná jeden z veteránů, který sloužil v SAS v Afghánistánu. "Bylo to očividně dítě, které ani zdaleka nedosáhlo věku bojovníka."

Zabíjení zadržených se podle něj "stalo rutinou". "Pokaždé někoho prohledali, spoutali a pak zastřelili." Potom odřízli plastová pouta, která používali ke spoutání, a "přiložili pistoli" k tělu, vypověděl.

Nejzávažnější obvinění - popravy neozbrojených či zraněných osob - se poprvé týkají také SBS, elitní jednotky královského námořnictva. Veterán, který v ní sloužil, řekl, že někteří vojáci podlehli "davové psychóze", a jejich chování během operací popsal jako "barbarské". "Viděl jsem, jak těm nejtišším klukům přepnulo a začali vykazovat vážné psychopatické rysy," řekl. "Chovali se protiprávně. Cítili se nedotknutelní."

Speciální jednotky byly do Afghánistánu vyslány, aby chránily britské vojáky před bojovníky a atentátníky Tálibánu. Konflikt si mezi příslušníky britských ozbrojených sil vyžádal mnoho obětí - 457 jich přišlo o život a tisíce dalších byly zraněny.

Britské ministerstvo obrany na dotaz BBC ohledně nových svědectví uvedlo, že je "plně odhodláno" podpořit probíhající veřejné vyšetřování údajných válečných zločinů a že vyzývá všechny veterány, kteří mají relevantní informace, aby se přihlásili.

Očití svědci, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity kvůli faktickému závazku mlčenlivosti o operacích speciálních sil, BBC sdělili, že během operací v Afghánistánu i Iráku pravidelně a záměrně porušovaly válečné zákony i ty nejšpičkovější britské pluky.

Tyto zákony stanoví, že při podobných operacích mohou být lidé úmyslně zabíjeni pouze tehdy, představují-li přímé ohrožení života britských vojáků nebo jiných osob. Příslušníci SAS a SBS si však podle očitých svědků stanovili pravidla vlastní.

Jeden ze svědků, který sloužil u SAS, uvedl, že se zabíjení stávalo "návykovou záležitostí" a že někteří příslušníci elitního pluku byli v Afghánistánu "tímto pocitem opojeni". Bylo tam "hodně psychotických vrahů", řekl BBC. "Při některých operacích vojáci chodili do budov typu penzionů a všechny tam pozabíjeli," řekl tento svědek. "Přišli tam a na místě zabili všechny, kdo tam spali. Zabíjet lidi ve spánku je neospravedlnitelné," dodal.

Jiný veterán, který sloužil u SBS, vypověděl, že po zajištění dané oblasti ji začaly pročesávat útočné týmy, jejichž členové stříleli všechny, kdo leželi na zemi, kontrolovali těla a doráželi každého, kdo zůstal naživu. "Čekalo se to, netajilo se to. Všichni o tom věděli," řekl.

Záměrné zabíjení zraněných osob, které nepředstavují hrozbu, by znamenalo jasné porušení mezinárodního práva. Tento veterán však BBC řekl, že zranění byli zabíjeni zcela rutinně. To zabíjení bylo "úplně zbytečné", dodal. "To nebyly rány z milosti. To byly vraždy."