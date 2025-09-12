Americký prezident Donald Trump oznámil, že muž podezřelý ze středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka na univerzitě v Utahu byl velmi pravděpodobně dopaden a je ve vazbě. Šéf Bílého domu to uvedl v rozhovoru se stanicí Fox News s tím, že podezřelého udal někdo blízký.
Šok pro americkou pravici, zabili muže, který vedl Trumpovu kulturní válku mezi mladými. Atmosféra v USA se dramaticky zhoršuje
„Myslím, že jsme ho s velkou mírou jistoty dostali,“ řekl Trump s tím, že dotyčného „udal někdo z jeho blízkého okolí“. Zmínil přitom duchovního, který je zapojený do práce vyšetřovatelů. Podezřelému je podle prezidenta 28 až 29 let. Úřady dříve uváděly, že podezřelým je muž studentského věku. Na dopadení podezřelého se také podílel jeho otec, prohlásil Trump.
Podrobnosti by podle něj měly úřady oznámit v nejbližší době. Agentuře Reuters mezitím zadržení podezřelého potvrdil také zdroj z bezpečnostních složek státu Utah. Server New York Post s odkazem na úřady napsal, že podezřelým je 22letý muž z Utahu jménem Tyler Robinson, kterého udal jeho otec.
Trump v rozhovoru s Fox News poznamenal, že Kirk byl skvělý muž a byl pro něj „jako syn“. Prezident doufá, že útočník dostane trest smrti. Už ve čtvrtek Trump potvrdil, že se zúčastní Kirkova pohřbu.
„Doufám, že ho shledají vinným a předpokládám, doufám, že dostane trest smrti,“ uvedl Trump. „Charlie Kirk byl nejskvělejší člověk, tohle si nezasloužil. Pracoval tak tvrdě a tak dobře, všichni ho měli rádi,“ dodal prezident, přičemž odkázal na guvernéra Utahu Spencera Coxe s tím, že dal najevo, že bude usilovat o trest smrti pro pachatele Kirkovy vraždy. „V Utahu mají trest smrti a je tam velmi dobrý guvernér,“ uvedl Trump.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a Trumpova stoupence Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist