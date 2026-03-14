Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, uvedl americký prezident Donad Trump. Na síti Truth Social také oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Trump zároveň pohrozil, že nařídí zničit na ostrově ropnou infrastrukturu, pokud bude Írán bránit bezpečné plavbě průlivem.
"Rozhodl jsem nezničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově. Pokud by však Írán nebo kdokoli jiný podnikal jakékoliv kroky, které by narušily volnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím," napsal Trump. Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Íránské ozbrojené síly v reakci na Trumpova slova uvedly, že jakýkoliv útok na íránskou energetickou infrastrukturu povede k útokům na infrastrukturu ropných společností, které v regionu spolupracují se Spojenými státy.
"Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky," napsal ČTK hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. "Teherán nechává proplout prakticky jen svá plavidla, případně třeba indická. Zhusta jde o lodě, které vezou náklad právě z Chargu, často do Číny. Na Chargu se sbíhají ropovody z íránských ropných polí, načež je tam ropa uskladněna, než ji naloží na supertankery, aby mohla putovat ponejvíce právě do Číny," dodal.
Podle íránské tiskové agentury Fars nebyla při útoku ropná infrastruktura na ostrově Charg nijak poškozena. Údery nicméně zasáhly protivzdušnou obranu, námořní základnu, hangár pro helikoptéry a kontrolní věž letiště. Podle agentury bylo na ostrově o rozloze 20 kilometrů čtverečních zaznamenáno nejméně 15 explozí. Trump na síti Truth Social napsal, že údery na Charg byly jedny z nejničivějších náletů "v dějinách Blízkého východu" a že zcela zničily veškeré vojenské cíle na ostrově.
Trump prohlásil, že Írán není schopen bránit cíle, na které se americká armáda rozhodne zaútočit. "Íránská armáda a všichni ostatní, kteří jsou spojení s tímto teroristickým režimem, by udělali dobře, kdyby složili své zbraně a zachránili to, co zbylo z jejich země, což není mnoho," napsal americký prezident na síti Truth Social. Írán podle něj nikdy nebude vlastnit jaderné zbraně a nebude schopen ohrožovat Spojené státy.
Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen ropy. Severomořská ropa Brent uzavřela páteční obchodování nad 103 dolary za barel. Za týden tak zdražila o více než 11 procent, napsala agentura Reuters.
Neil Quilliam z britského think-tanku Chatham House deníku The Guardian před několika dny řekl, že po útoku na ostrov Charg by se mohly ceny ropy vyšplhat až ke 150 dolarům za barel. Pro srovnání, v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se ceny ropy dostaly maximálně ke 130 dolarům za barel. Kovanda upozornil, že cena pohonných hmot v Česku tehdy vzrostla do blízkosti 50 korun za litr. "Takový cenový vývoj v ČR by se tedy mohl zopakovat, pokud nakonec Američané na Charg udeří plošněji, nejen na tamní vojenské cíle," dodal.
