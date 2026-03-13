Ceny ropy a zemního plynu stouply po zahájení války proti Íránu o desítky procent. Nahoře je drží především fakt, že se Íráncům povedlo fakticky zablokovat Hormuzský průliv, kudy proudí pětina světových dodávek ropy i zkapalnělého zemního plynu. A blokáda průlivu bude pokračovat, oznámil nový nejvyšší íránský vůdce Modžtaba Chameneí.
Řada expertů každopádně odhaduje, že americký prezident Donald Trump proto útoky v brzké době ukončí. Američané už nárůst cen paliv pociťují u benzinových pump. Zdražování přitom podle průzkumů momentálně považují za nejhorší problém, kterému jejich země čelí. A válka s Íránem je navíc ve Spojených státech rekordně nepopulární.
Co se dočtete dál
- O kolik procentních bodů by klesl HDP v EU.
- Jaká velká země světa by zaznamenala drastický propad ekonomiky.
- Proč Íránci Hormuzský průliv zablokovali nyní, když to neudělali loni v červnu, kdy na ně Američané taky útočili.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.