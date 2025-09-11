Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl ve středu večer postřelen při svém vystoupení v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem, zemřel. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti.
Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.
„Veliký, ba legendární Charlie Kirk, je mrtev. Nikdo nerozuměl mládeži ve Spojených státech amerických lépe a nezískal si její srdce více než Charlie. Všichni ho milovali a obdivovali, zejména já, a teď už není mezi námi,“ napsal Trump na síti Truth Social.
V dalším příspěvku krátce nato Trump oznámil, že na Kirkovu počest nařídil stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi, a to až do nedělního večera.
Mluvčí univerzity uvedl, že policie zatím nezadržela podezřelého. Krátce po střelbě přitom škola oznámila, že z nedaleké budovy vyšel jediný výstřel a jedna osoba byla zadržena, podle zdrojů agentury AP však nešlo o střelce. Starosta města uvedl, že úřady po střelci stále pátrají. To později potvrdila i agentura Reuters.
Trumpovy maskáčové hlídky jako výstraha politické konkurenci? Národní garda pochoduje demokratickými městy
Na videích, které po incidentu začaly kolovat na sociálních sítích, je vidět, jak Kirk promlouvá k davu lidí pod širým nebem v kampusu univerzity, když se ozve hlasitá rána, která zní jako výstřel. Kirk si krátce přiloží ruku ke krku, z něhož silně krvácí, než spadne ze židle. Ohromení diváci křičí a dají se na útěk.
„Potvrzujeme, že byl postřelen, a modlíme se za Charlieho,“ řekla krátce po incidentu AP mluvčí Turning Point USA Aubrey Laitschová.
Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová na síti X uvedla, že na místě činu byli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
Politici čin odsoudili
Bezprostředně po střelbě začaly přicházet reakce vysoce postavených politiků. Bývalý americký prezident Joe Biden podle agentury Reuters uvedl, že pro tento druh násilí není ve Spojených státech místo a že musí skončit. Politické násilí podle agentury AFP odsoudila také jeho viceprezidentka Kamala Harrisová nebo někdejší prezident Barack Obama, pro kterého nemá toto „opovrženíhodné“ násilí v americké demokracii místo, dodala AP.
„Charlie Kirk byl zavražděn za to, že mluvil pravdu a bránil svobodu. Jako přítel Izraele se lvím srdcem bojoval proti lžím a postavil se na obranu židovsko-křesťanské civilizace. Mluvil jsem s ním jen dva týdny zpátky a pozval ho do Izraele. Tato návštěva se bohužel neuskuteční,“ napsal na síti X izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu. Kirkovy vystoupení a debaty v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu „The Charlie Kirk Show“. Nedávno se také stal spolumoderátorem pořadu „Fox & Friends“ na stanici Fox News.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist