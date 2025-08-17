Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli dorazil do Bruselu, kde ho přivítala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Společně se zúčastní jednání tzv. koalice ochotných, tedy neformální skupiny států, které se aktivně podílejí na podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Českou republiku na videokonferenci zastoupí premiér Petr Fiala.
Na společné tiskové konferenci šéfka Evropské komise zdůraznila, že jakákoli budoucí mírová dohoda o Ukrajině nesmí obsahovat omezení pro ukrajinskou armádu. „Ukrajina potřebuje záruky, že bude schopna sama chránit své území i po skončení války,“ uvedla šéfka Evropské komise. Zelenskyj dodal, že „jednání o míru na Ukrajině musí vycházet z nynější frontové linie“ a že Ukrajina „se svým územím neobchoduje“.
Evropa u stolu v Bílém domě
Von der Leyenová zároveň oznámila, že v pondělí odletí do Washingtonu, kde se spolu s dalšími evropskými lídry zúčastní schůzky Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kromě ní potvrdili účast i německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová a finský prezident Alexander Stubb.
Za Českou republiku se jednání přímo ve Washingtonu nikdo nezúčastní. Podle vedoucího komunikace předsedy vlády Jakuba Tomka ale Česko koordinuje pozice se svými partnery v rámci koalice ochotných.
Kontrast s neúspěšným summitem na Aljašce
Setkání v Bílém domě následuje jen několik dní po summitu Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Ten skončil bez dohody a bez jasného posunu směrem k míru na Ukrajině. Trump ale po jednání zmírnil svůj požadavek na okamžité příměří a uvedl, že chce usilovat o širší mírovou dohodu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v neděli dodal, že sice netvrdí, že současná jednání jsou krokem od dosažení míru, určitý posun však vidí. Podle něj se bude se Zelenským a dalšími lídry nyní jednat především o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Podle zvláštního vyslance Bílého domu Stevea Witkoffa Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Kyjevu bezpečnostní záruky. Zároveň je podle něj ruský prezident ochoten učinit ústupky na některých dobytých územích.
Zelenskyj v sobotu zdůraznil, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, nikoliv jen další přestávku mezi ruskými invazemi. Kyjev proto usiluje o to, aby součástí případných jednání byli i evropští lídři a aby právě Evropa sehrála při budoucí dohodě roli rovnocenného partnera.
