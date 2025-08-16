Bez otázek pro novináře a bez dohody o Ukrajině skončil summit prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. Po necelých třech hodinách jednání a bez plánovaného společného oběda oba lídři nasedli do svých letadel a odletěli.
Putin získal, co chtěl: schůzku s americkým prezidentem jako rovný s rovným po více než třech letech diplomatické izolace. Trump se ničím podobným pochlubit nemohl. K míru na Ukrajině je stejně daleko jako před summitem. Trump alespoň podle toho, co je zatím známo, splnil svůj slib, který dal před schůzkou Evropanům, že nebude s Putinem dělat dohodu o Ukrajině bez účasti Kyjeva.
