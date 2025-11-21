Šéfuje prezidentské kanceláři ukrajinského prezidenta a odtud prý i celé zemi. Jmenuje se Andrij Jermak a je suverénně nejvlivnějším úředníkem v Kyjevě. A to i přesto, že se teď pod ním kýve židle v souvislosti s korupčním skandálem, který otřásá Ukrajinou.
Sám sice zatím v aféře nefiguruje, zasvěcenci ale tvrdí, že bez jeho vědomí by se podobné machinace nemohly uskutečnit. Ukrajinská média proto spekulují o jeho odvolání. Jermak nicméně patří k nejbližším lidem prezidenta Volodymyra Zelenského, který ho pověřuje třeba vyjednáváním v zahraničí.
Co se dočtete dál
- Čím se živil Jermakův otec.
- Kteří prezidentovi lidé jsou do skandálu zepleteni.
- Kdo nemá rád Andrije Jermaka.
