Šéfuje prezidentské kanceláři ukrajinského prezidenta a odtud prý i celé zemi. Jmenuje se Andrij Jermak a je suverénně nejvlivnějším úředníkem v Kyjevě. A to i přesto, že se teď pod ním kýve židle v souvislosti s korupčním skandálem, který otřásá Ukrajinou.

Sám sice zatím v aféře nefiguruje, zasvěcenci ale tvrdí, že bez jeho vědomí by se podobné machinace nemohly uskutečnit. Ukrajinská média proto spekulují o jeho odvolání. Jermak nicméně patří k nejbližším lidem prezidenta Volodymyra Zelenského, který ho pověřuje třeba vyjednáváním v zahraničí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím se živil Jermakův otec.
  • Kteří prezidentovi lidé jsou do skandálu zepleteni.
  • Kdo nemá rád Andrije Jermaka.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.