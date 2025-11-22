Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní. V noci na sobotu to uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.
Návrh citovaný tiskem počítá s tím, že Ukrajina postoupí Rusku i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda dosud nedobyla. V případě Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko zčásti okupuje, bude hranici tvořit současná frontová linie. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i možnému budoucímu rozšiřování Severoatlantické aliance o další země. Návrh obsahuje i omezení velikosti ukrajinské armády na 600 tisíc vojáků.
Podle amerického viceprezidenta má návrh tři cíle a vlastnosti. Podle něj může zastavit zabíjení při zachování ukrajinské suverenity, mohl by být přijatelný pro Rusko a Ukrajinu a měl by maximálně zvýšit pravděpodobnost, že válka znovu nezačne.
Mírový plán zatím nechce nikdo kromě Trumpa: pro Ukrajince je to kapitulace, pro Rusy naopak málo
Vance odmítl kritiky vůči plánu. Podle něj se jedná o nepochopení jeho rámce či o nesprávné vyhodnocení zásadních prvků reality na bojišti. „Je tu smyšlená představa, že by vítězství bylo na dosah, kdybychom dávali více peněz, více zbraní nebo (zaváděli) více sankcí,“ uvedl Vance. Podle něj míru nedosáhnou „zkrachovalí diplomaté nebo politici žijící v říši snů“.
K přijetí plánu vyzval v pátek večer Ukrajinu i americký prezident Donald Trump. V Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí dokument schválit, jinak budou Ukrajinci pokračovat v boji. Trump také při jiné příležitosti v pátek řekl, že by chtěl vědět oficiální postoj Ukrajiny do příštího čtvrtka.
Ukrajinská prezidentská kancelář v sobotu reagovala prohlášením, že Ukrajina nikdy nebude překážkou míru a její představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už podle agentury Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentura AFP napsala, že Ukrajina v příštích dnech ve Švýcarsku povede konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.
Zelenskyj v pátek v reakci na návrh varoval, že nastal jeden z nejtěžších okamžiků ukrajinských dějin. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera,“ poznamenal a mluvil také o životě bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti.
Kriticky návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá i řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo. Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se při sobotní schůzce na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice shodli na tom, že jakákoliv cesta k ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat klíčové ukrajinské zájmy a poskytnout bezpečnostní garance.
