Den devítistý dvacátý třetí

V půl sedmé ráno mě vzbudila známá se slovy: „Přijď k nám do altánu večer v sedm a přines dárek!“ „Proboha, jak to myslela?“ říkal jsem si a pak jsem si vzpomněl, že má dnes narozeniny a že jsem pozvaný. Ale proč se rozhodla volat mi už za svítání? „Po tom ostřelování jsem nemohla spát, doma jsem udělala nějakou práci a pak jsem se rozhodla pozvaným zavolat – co kdyby na to zapomněli?“ vysvětlila mi Káťa. No ano, před dvěma hodinami se ostřelovalo, ale já jsem ani nevstal z postele, poslouchal jsem chvíli výbuchy a pak zase usnul. Káťa si zapálila cigaretu, dívala se z okna na záblesky na obloze: „Tak jasné a zdá se, tak blízko!“ Ale usnout už nemohla a začala se připravovat na večírek.

