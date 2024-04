Den sedmistý šedesátý šestý, 31. března 2024

Dnes je první opravdu teplý den letošního jara, už je neděle a v bytě se prostě nedá vydržet. Ulice Kyjeva jsou plné procházejících se Kyjevanů. A rozkvetlý Kyjev a jeho obyvatelé jako by radostně hlásali do vesmíru: „Jaké je to šťastné město!“

Šel jsem se taky projít. V kavárnách pod markýzami jsou na každém kroku davy zákazníků, v parcích leží na trávě studenti s notebooky, na lavičkách se vyhřívají stařenky a matky se honí za svými ratolestmi. Kolem běhají běžci a rozcvičují se milovníci jógy. Všude je plno radostných, hrajících si psů. A taky líbajících se párů – je jich tolik, že to začíná být otravné.

Zbývá vám ještě 80 % článku