Rada bezpečnosti OSN páteční útok v ruském Krasnogorsku odsoudila jako „odporný a zbabělý“ teroristický čin. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil solidaritu s oběťmi, čínská hlava státu Si Ťin-pching zase vyslovil soustrast. O reakcích mezinárodního společenství na útok, při němž podle ruských úřadů zemřelo přes 60 lidí a dalších více než 100 utrpělo zranění, informují agentury Reuters, AFP a TASS.

„Členové Rady bezpečnosti zdůraznili, že je třeba pohnat ke zodpovědnosti pachatele, organizátory, finančníky a sponzory těchto zavrženíhodných teroristických činů a postavit je před soud,“ uvedl také vrcholný orgán OSN.

„Francie vyjadřuje solidaritu s oběťmi, jejich rodinami a celým ruským lidem,“ sdělil v prohlášení Macron, který zároveň uvedl, že „důrazně odsuzuje teroristický útok, k němuž se přihlásil Islámský stát“.

Americká ambasáda v Rusku před dvěma týdny varovala před bezprostředními plány „extremistů“ zaútočit v Moskvě. Učinila tak jen pár hodin poté, co FSB informovala o tom, že se jí podařilo překazit útok buňky IS na synagogu v ruské metropoli.

Ruský prezident, který před několika dny znovu zvítězil v prezidentských volbách a prodloužil svůj mandát o dalších šest let, označil varování za pokus Západu o zastrašování Rusů.

Počet obětí pátečního teroristického útoku v Krasnogorsku na okraji Moskvy stoupl podle předběžných údajů na více než 60. Střelba skupiny ozbrojenců do návštěvníků koncertu si navíc vyžádala přes 100 zraněných. Řada z nich je zraněna těžce. Napsaly to dnes agentury TASS a Reuters, který také s odvoláním na amerického činitele uvedl, že USA mají zpravodajské informace potvrzující prohlášení takzvaného Islámského státu (IS), že stál za útokem.

Informaci o tom, že obětí je přes 60, konkrétně 62, jako první přinesl ruský portál Baza. Později ji potvrdili i vyšetřovatelé. „Předběžně bylo zjištěno, že v důsledku teroristického útoku zemřelo více než 60 lidí. Počet obětí se bohužel může zvýšit,“ uvedl v noci na dnešek Vyšetřovací výbor, který plní roli kriminální ústředny.

V nemocnicích je 115 zraněných, někteří z nich se závažnými popáleninami, uvedl TASS, podle něhož se o pacienty stará i 12 moskevských nemocnic.