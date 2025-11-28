Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to ve čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump ve svém prvním živém vystoupení ke střelbě, z níž je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, sdělil Trump. Ministerstvo spravedlnosti nově proti podezřelému vznese i obvinění z vraždy, informovala prokurátorka Jeanine Pirroová.
„Sarah Beckstromová ze Západní Virginie... velmi respektovaná, mladá, úžasná osoba, vstoupila do služby v červnu 2023, mimořádná v každém směru, právě zemřela,“ řekl Trump novinářům.
Kolega Beckstromové, čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe ze stejného státu na východě USA, je na tom podle prezidenta stále velmi špatně a po operaci bojuje o život.
Útok úřady vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelým útočníkem je podle nich devětadvacetiletý Afghánec, který ve své zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutí Tálibán. Po americkém odchodu ze země byl v roce 2021 mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpova předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA. Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci občanů Afghánistánu.
U Bílého domu byli postřeleni dva členové Národní gardy, podezřelým je Afghánec dříve spolupracující se CIA
Prokurátorka pro oblast Washingtonu D.C. Pirroová v pořadu Fox and Friends stanice Fox News v pátek po smrti mladé gardistky oznámila, že ministerstvo spravedlnosti nově vznese proti podezřelému Afghánci i obvinění z vraždy prvního stupně. Pirroová již dříve uvedla, že podezřelý čelí obvinění z ozbrojeného napadení s cílem zabít a obvinění z držení střelné zbraně při násilném zločinu.
