Při střelbě v kancelářské budově na Manhattanu zemřelo v pondělí večer pět lidí včetně útočníka. Informovala o tom newyorská policie a vedení města. Mezi mrtvými je policista, dva další muži a jedna žena. Několik dalších lidí je zraněných, jedna osoba je v kritickém stavu. Útočník po střelbě v mrakodrapu na třídě Park Avenue obrátil zbraň proti sobě. Podle policie měl v minulosti psychické problémy. Vyšetřovatelé se domnívají, že střelec měl namířeno do kanceláří ligy amerického fotbalu NFL, která v budově sídlí, ale jel nesprávným výtahem, oznámil dnes podle amerických médií starosta New Yorku Eric Adams.

Střelcem byl podle policie sedmadvacetiletý Shane Tamura z Las Vegas ve státě Nevada. Starosta New Yorku Eric Adams dnes televizi CBS sdělil, že útočník měl podle předběžného vyšetřování namířeno do kanceláří NFL, ale použil skupinu výtahů, které u těchto kanceláří nezastavují. "Místo toho ho výtah zavezl do společnosti Rudin Management, kde pokračoval ve střelbě," řekl Adams.

Policie podle deníku The New York Times (NYT) v peněžence střelce nalezla třístránkový vzkaz s tvrzením, že muž trpěl chronickou traumatickou encefalopatií (CTE), onemocněním mozku, které postihuje osoby hrající kontaktní sporty a je spojováno s opakovanými údery do hlavy. Muž ve vzkazu podle deníku požádal, aby byl jeho mozek vyšetřen pro známky CTE, a obvinil NFL z toho, že zatajuje nebezpečí spojená s americkým fotbalem ve prospěch zisku. CTE lze definitivně diagnostikovat až po smrti. Když proti sobě Tamura obrátil zbraň, střelil se do hrudi místo do hlavy, píše NYT. Tamura podle médií na střední škole hrál americký fotbal.

Během střelby utrpěl vážné zranění jeden zaměstnanec NFL, který je nyní ve stabilizovaném stavu, oznámil komisionář NFL Roger Goodell.

V budově také sídlí například velká investiční firma Blackstone či poradenská společnost KPMG. Ve stejné části Manhattanu loni útočník zastřelil šéfa největší americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare.

Záchranné složky dostaly zprávu o střelbě okolo 18:30 místního času (dnes 00:30 SELČ). Střelec podle policejní komisařky Jessicy Tischové přijel do blízkosti mrakodrapu vozem BMW, v němž policisté našli pistoli, zásobníky, náboje a také léky. Vyzbrojen útočnou puškou M4 pak přešel náměstí před mrakodrapem a vešel do budovy, kde hned ve vstupní části zastřelil šestatřicetiletého policistu.

"Zemřel tak, jak žil. Jako hrdina," řekla Tischová o Didarulovi Islamovi, přistěhovalci z Bangladéše a otci dvou synů, jehož žena čeká třetí dítě.

Útočník pak v lobby budovy zastřelil strážného a zaměstnankyni firmy Blackstone Wesley LePatnerovou, která se pokoušela skrýt za sloup. Poté následoval jednu ženu do výtahu, ale nechal ji z něj vystoupit před tím, než vyjel do 33. patra, kde sídlí realitní firma Rudin Management vlastnící budovu. Zde zastřelil další oběť a nakonec spáchal sebevraždu.

Řada lidí se v panice snažila na místě zabarikádovat nebo utéct. Jessica Chenová televizi ABC News řekla, že zrovna s desítkami kolegů na druhém patře sledovala prezentaci, když zaslechla výstřely. V konferenční místnosti se pak za pomocí stolů s kolegy zabarikádovala. "Byli jsme opravdu velmi, velmi vystrašení," dodala s tím, že napsala rodičům, že je má ráda.

Experti oslovení CNN soudí, že útočník akci i vzhledem k velmi dlouhé cestě autem z Las Vegas do New Yorku pečlivě plánoval a do budovy vyrazil s tím, že se ven živý nedostane.

Americká média se shodují, že v centrální části New Yorku je podobný čin zcela ojedinělý. Město má podle AP velmi nízkou kriminalitu a dosavadní statistiky naznačovaly, že by letos mohlo registrovat nejméně zranění či úmrtí po střelbě za dlouhá desetiletí.