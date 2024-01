Den sedmistý druhý, 26. ledna 2024

Stejně jako mnoho jiných lidí často končívám svůj den sledováním epizody televizního seriálu. Ty nahradily tlusté romány z dřívějších dob: zatímco před padesáti lety bylo zvykem přečíst si dvacet stran literární klasiky nebo detektivky, teď sledujeme další díl dlouhé televizní ságy.

Mým favoritem posledních týdnů je britský seriál The Halcyon. Život v nóbl londýnském hotelu na podzim 40. let. První bombardování, účast ve válce, pohřby, panika, odpor proti ní, požáry a odvaha. Děti v krytech, mrtví starci. A to vše na pozadí obyčejného života s intrikami, láskou, rodiči, dětmi, prostými lidmi i aristokraty.

