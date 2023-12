Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý setkal se členy obou komor amerického Kongresu a prezidentem Joem Bidenem na pozadí váznoucích snah Bidenovy administrativy zajistit financování pro další podporu země bránící se téměř dva roky ruské agresi. Před senátory zdůraznil, jak významná pro jeho zemi americká pomoc je, zákonodárci Republikánské strany však trvají na svých podmínkách, informují americká média. Zelenskyj na společné tiskové konferenci po jednání s Bidenem uvedl, že od Kongresu dostal pozitivní signály, co se přijetí pomoci týče, na konkrétní výsledky si ale musí počkat.

Biden po jednání se Zelenským varoval, že neúspěch Ukrajiny ve válce proti Rusku by jen povzbudil ruského prezidenta Vladimira Putina a další agresory, píše agentura AP. Oba státníci na společné tiskové konferenci hovořili o jednotě a nutnosti další podpory.

"Bylo to velmi silné setkání. Prezident Zelenskyj vyjádřil zcela jasně, že potřebuje pomoc. Ale když tu pomoc dostane, může tuhle válku vyhrát," řekl novinářům lídr Demokratické strany v Senátu Chuck Schumer poté, co Zelenskyj vystoupil před členy této komory. Ukrajinský prezident podle Schumera senátorům řekl, že Kyjev dodatečnou podporu potřebuje rychle, jinak hrozí narušení vojenských operací, ale také oslabení širší koalice spojenců Ukrajiny.

Zelenskyj v prohlášení na sociální síti X jednání označil za přátelské a upřímné. "Informoval jsem členy amerického senátu o současné vojenské a ekonomické situaci Ukrajiny, o významu zachování klíčové americké podpory, a odpovídal na jejich otázky," uvedl.

Putin doufá, že Spojené státy přestanou Ukrajinu podporovat, řekl Biden na tiskové konferenci po jednání se Zelenským. "Musíme mu dokázat, že se mýlí. Pokud Putina nezastavíme, nevzdá se," řekl americký prezident a na jednání v Oválné pracovně podle AP Zelenskému slíbil, že se Ukrajina může na americkou pomoc spolehnout.

Zelenskyj uvedl, že jeho země pokračuje ve snaze dosáhnout soběstačnosti a stát se méně závislou na západní pomoci. "Díky ukrajinskému úspěchu, úspěchu v obraně, jsou od ruské agrese uchráněny další evropské státy," uvedl prezident, jehož země se začínající zimou čelí ruskému postupu na východě a vlnám útoků na města a energetickou infrastrukturu.

Vyčlenění dalších desítek miliard dolarů na podporu Ukrajiny aktuálně blokují republikáni, kteří požadují současné zpřísnění americké imigrační politiky. Bidenova vláda varuje, že bez nového zásahu Kongresu pro ni bude po Novém roce velmi složité zachovat současnou míru pomoci Kyjevu. Vyjednávání v Senátu však zatím žádnou dohodu nepřinesla a i kdyby se ji do vánočních prázdnin podařilo vyjednat, musel by kompromis projít také sněmovnou, kde mají těsnou většinu republikáni.

Hlavní demokratický vyjednavač v Senátu Chris Murphy dnes médiím řekl, že podle něj je možné do Vánoc předložit návrh balíku kolegům ve sněmovně. Ta však zatím plánuje přerušit zasedání na konci tohoto týdne a lídr Republikánské strany v Senátu Mitch McConnell dnes uvedl, že je schválení pomoci do Vánoc "prakticky nemožné".

Vyjádření republikánských senátorů po úterním setkání nasvědčovala tomu, že Zelenského vystoupení jejich pozici nijak nezměnilo. "Jsou to staré známé věci. Není tam nic nového," řekl o argumentech ukrajinské hlavy státu senátor Eric Schmitt. Ke sporu ohledně imigračních procesů se Zelenskyj podle informací webu Politico či deníku The New York Times (NYT) během jednání nevyjadřoval.

Před jednáním s Bidenem se Zelenskyj setkal s lídrem demokratů ve sněmovně Hakeemem Jeffriesem a s republikánským předsedou sněmovny Mikem Johnsonem. Ten následně uvedl, že ukrajinskému prezidentovi řekl, že "stojíme po jeho boku" za "brutální" ruské agrese, zároveň zopakoval své požadavky ohledně schválení další podpory pro napadenou zemi.

Vedle slov o "katastrofě" na americko-mexické hranici podle NYT kritizoval Bílý dům za to, že podle něj nedokáže vysvětlit, jakým způsobem by Kyjev mohl válku s Ruskem vyhrát. "Jejich odpovědi jsou nedostatečné," míní Johnson.