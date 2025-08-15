Americký prezident Donald Trump řekl televizi Fox News, že pokud se jeho schůzka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce nebude vyvíjet dobře, tak z ní rychle odejde. Šéf Bílého domu rovněž podle médií uvedl, že na rusko-americkém summitu o možnostech ukončení války na Ukrajině jde o hodně, a vyjádřil přání dosáhnout brzkého míru mezi Moskvou a Kyjevem.
Trump prohlásil, že jednání s ruským vůdcem se podle něj odehraje velmi dobře, v opačném případě se hodlá vrátit domů hodně rychle. „Pokud (schůzka) nepůjde dobře, odejdete?“ zeptal se Trumpa novinář Fox News. „Ano, odešel bych,“ odpověděl Trump.
Kreml vyjádřil očekávání, že rozhovory by mohly trvat šest až sedm hodin. Bílý dům oznámil, že Trumpův odlet z Aljašky je plánovaný zhruba sedm hodin po začátku setkání.
Na otázku, za jakých okolností by setkání s Putinem vnímal jako úspěšné, Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One odpověděl, že to nemůže říct. „Nevím. Nic není definitivně rozhodnuto. Chci určité věci...Chci, aby bylo rychle dosaženo příměří...Nebudu spokojený, pokud to nebude dnes,“ řekla americká hlava státu s tím, že do procesu se zapojí také Evropa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Méně míru, více byznysu. Obsah summitu na Aljašce může překvapit, už samotné setkání s Trumpem je pro Putina úspěch
Trump šéfa Kremlu označil za „chytrého chlapa“ a uvedl, že se obě strany respektují. Uvítal Putinovo rozhodnutí cestovat na Aljašku spolu s lidmi z oblasti obchodu, ale uvedl, že USA s Ruskem neuzavřou žádné obchodní dohody, dokud konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nebude vyřešen. Trump zopakoval hrozbu uvalení sankcí na Moskvu, pokud rozhovory selžou.
Setkání má být krokem směrem k ukončení ruské války proti Ukrajině, avšak Moskva a Kyjev mají stále výrazně odlišné představy o tom, co by považovaly za přijatelnou mírovou dohodu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozvání na schůzku na Aljašce neobdržel a vyloučil možnost odevzdání některého ukrajinského území Rusku.
Trump osobně přivítá Putina u jeho letadla, které má na Aljašce přistát přesně v 11:00 místního času (21:00 času našeho), uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Pokud summit povede k výsledkům, jak Rusko očekává, následovat by mohla třístranná schůzka, tedy s účastí Ukrajiny.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist