Pro Evropu přichází ze summitu Trumpa s Putinem na Aljašce varování: americký prezident je schopen a ochoten jednat o osudu kusu Evropy bez evropského zastoupení, říká v rozhovoru s HN Jana Kobzová, analytička think tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) a bývalá zahraničně politická poradkyně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
Kobzová dříve působila v několika evropských poradenských firmách a nevládních organizacích a profesně se zaměřuje na vztah EU se zeměmi východní Evropy.
Co se dočtete dál
- - Co v diplomacii znamená zkrácení programu summitu
- - Co bylo na summitu pro experty nejvíc překvapující
- - Jaké nejsilnější varování zaznělo vůči Evropě
