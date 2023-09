Den pětistý sedmdesátý první, 17. září 2023

Ukrajinci si pomalu, ale jistě zvykají na to, že se účastní – i když ne vždy se zbraní v ruce – největší války v Evropě od roku 1945. A že na jejím výsledku závisí osud této Evropy stejně jako tehdy. Zvykají si pomalu, protože není snadné uvědomit si odpovědnost, která na ně padla, zvykají si ale neustále a vytrvale, protože na vlastní oči vidí rozsah zkázy a síly, které se střetly. Tektonické změny veškerého života ve všech dimenzích (jak jsem o nich psal v předchozím článku) se zdají být soustředěny do nejdůležitější části současných procesů – do války, do bojů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jakou taktiku nasadila ukrajinská armáda?

Na co byli vojáci vycvičeni a co by se jim skutečně hodilo?

A jak je možné, že nutná prověrka ze strany amerických zpravodajských služeb pro nového ministra obrany Ukrajincům nevadí?