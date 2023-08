Skladovací kapacity v přístavech na jihu Ruska jsou po dvou velkých sklizních přeplněny obilím navzdory rekordnímu vývozu v minulém měsíci. Znamená to, že jakákoliv eskalace vojenské konfrontace v klíčové oblasti Černého moře by mohla mít dominový efekt a připravit svět o velké množství plodin, na které spoléhá, upozornila ve středu agentura Bloomberg. „Rusko začíná mít problémy s ukradeným ukrajinským obilím,“ okomentovala situaci ukrajinská agentura Unian.

Kapacita ruských přístavů je navzdory masivnímu vývozu napjatá, jak se obilný obr snaží uvolnit prostor. Rusko v červenci vyvezlo 4,4 milionu tun pšenice, což je měsíční rekord, o téměř 60 procent překračující průměr, uvedl Bloomberg s odvoláním na poradenskou společnost v sektoru zemědělství SovEcon. Některé terminály u Azovského moře podle ní přestaly přijímat další obilí, protože jim chybí místo k uskladnění. To bude pro farmáře znamenat problém, pokud se situace v Černém moři mezi Ukrajinou a Ruskem ještě zhorší a zpomalí ruský vývoz, protože by neměli kam poslat svou úrodu, kriticky důležitou pro globální dodávky potravin.

Rusko, které minulý měsíc odstoupilo od dohody umožňující Ukrajině i za války vyvážet své obilí z černomořských přístavů, přepravuje většinu svého obilí po moři. Moskva podle americké vlády zahájila vývozní sezonu s největšími zásobami obilí za tři desetiletí. Velké zásoby pomohly zařadit ruskou pšenici mezi nejlevnější na světě.

Ruské prodeje nicméně v posledních týdnech zpomalily, protože vývoz podle SovEcon narazil na úzká hrdla při přepravě tak velkého množství obilí. „Jsou zácpy na železnici a zpoždění v přístavech, a to se na sebe nabaluje jako sněhová koule,“ uvedl ředitel SovEcon Andrej Sizov.

Menší ruské přístavy u Azovského moře jsou přeplněnější než hlavní černomořský přístav pro vývoz obilí Novorossijsk, uvádí SovEcon. Lodě plující z Azovského do Černého moře obvykle překládaly svůj náklad na větší plavidla v Kerčském průlivu, ale plavba průlivem byla z bezpečnostních důvodů omezena po útoku námořních dronů na Krymský most na počátku srpna. Kyjev zde o víkendu také zasáhl ruský ropný tanker a varoval, že další útoky by mohly následovat v odplatě za snahu Ruska ochromit vývoz ukrajinského obilí. To může způsobit, že někteří rejdaři budou obezřetnější ohledně plavby do ruských černomořských přístavů.

Pokud tato situace přetrvá či se ještě zhorší, mohly by ruským pěstitelům vzniknout potíže s uskladněním, což by je donutilo hromadit obilí na farmách, kde ale nemusí mít prostor k tomu, aby mohli rozdílné druhy či třídy obilí skladovat odděleně, upozornil ředitel moskevské poradenské společnosti IKAR Dmitrij Rykov. „Situace s uskladněním je dost napjatá. Navzdory velkému vývozu je tu ještě spousta obilí a na jihu se čeká druhá vlna sklizně,“ uvedl Rykov podle Bloombergu.

Rusko podle Unianu už během prvního roku války proti Ukrajině vyváželo obilí ukradené na dočasně okupovaném ukrajinském území. „Rusko naráží na potíže při prodeji tohoto obilí, a proto se je snaží vydávat za své. Většina zemí odmítá kupovat obilí, pokud existují důkazy, že pochází z (anektovaného) Krymu. Avšak podle zpráv médií se ukradené obilí dostalo do Turecka a Sýrie a také se mohlo dostat do Afriky,“ napsala ukrajinská agentura. Připomněla, že v úterý agentura Reuters informovala o závažných problémech Ruska s vývozem obilí a o tom, že Rusko si začalo pronajímat lodě u menších a méně známých rejdařství, se kterými velcí obchodníci s obilím nepracují.