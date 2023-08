Den pětistý dvacátý čtvrtý, 1. srpna 2023

- Je pravda, že Amerika zachránila Izrael ve válce s Araby?, ptá se můj syn. Studuje programování, ale zajímá ho taky historie. A nás všechny Ukrajince, dokonce i mladé dívky, zajímají války a to, jak lze porazit mnohem silnějšího protivníka.

Synovi odpovídá můj kamarád, specialista na Blízký východ. Všichni společně sedíme v kavárně. - No ano, dalo by se to tak říct. Ale co je důležité: Amerika nikdy nepomůže očividně poraženým, vyrovná účty a vždycky bude hájit jen a jen své zájmy.

Syn o tom přemýšlí; asi ho to trochu odradilo. Pokud člověk čte jen články v novinách a sleduje reportáže z ukrajinsko-amerických setkání, může se mu zdát, že tak nezištné přátele Ukrajiny, jako jsou teď v Bílém domě, nenajde. Starší bratr pomáhá mladšímu – a společně jsou majáky demokracie a svobodného světa. Vyrovnají si účty? Hájí jen své vlastní zájmy?