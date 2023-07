Den pětistý šestnáctý, 24. 7. 2023

Raketový útok na město – na krásné město, na jeho nejkrásnější, nejnádhernější část. Obyvatel jakéhokoli starobylého evropského města si to dokáže představit – nejkrásnější, nejoblíbenější část svého města, na kterou v noci dopadají rakety a zničí i se základy dvaceti domů. Každý z nich je jedinečný a je uveden v turistických průvodcích.

To se stalo sobotní noci v Oděse.

Putinovy rakety se rozhodly zakázat Ukrajině vyvážet obilí do Afriky. Za tímto účelem už skoro týden ostřelují naše přístavy, včetně Oděsy. Kromě skladů obilí se ale Rusové rozhodli bombardovat i samotné město. Historická část Oděsy je obrácena k přístavu, ale proč, parchanti, zasáhli obytné budovy, a ne terminály? Ne, nedá se to vysvětlit ani chybou zaměřovačů, ani špatnou kvalitou raket – všechny odpálené rakety zasáhly obytné budovy, to nebyla náhoda a omyl. Bylo to úmyslné ostřelování.