Den čtyřstý devadesátý druhý, 30. června 2023

- Stav se večer, přijede můj kamarád, voják, má dovolenou, říká mi soused, když mě potkává na schodech. Alespoň uslyšíme, co se děje na frontě.

V posledních dnech se v naší čtvrti vzedmula vlna povolávacích rozkazů z vojenského úřadu. Postupují postaru, posílají je na adresy trvalého pobytu. Tento systém je archaický, protože na daných adresách bydlí možná tak třetina Kyjevanů. Ale stále je to způsob, jak informovat odvedence, který si vyndá povolávací rozkaz z poštovní schránky, že je pod kontrolou. Navíc lze tímto způsobem odhalit ty, kteří jsou vnitřně připraveni vstoupit do armády a jen čekali na záminku a podnět.

Jak už to s vojenskou byrokracií bývá, ani tady nechybí vtipné situace. Jiný můj soused mi se smíchem vyprávěl, že i on, invalida, který bez berle neudělá ani krok, dostal předvolání. Je to veselá kopa a má rád legraci. „Řeknu jim při odvodu, ať mě rovnou udělají generálem, abych mohl sedět na židli v generálním štábu a vydávat rozkazy. To bych zvládl i o berli!“ směje se.