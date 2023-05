Den čtyřstý čtyřicátý šestý, 15. května 2023

„Zdá se mi, že vystupuji na nádraží a jdu ulicemi, které si všechny pamatuji, ale pak si uvědomím, že se ulice změnily. Už to není moje město, ale jiné.“ To jsou slova mé známé, která před pěti roky odjela ze Simferopolu a teď žije v Kyjevě. Ráda by se vrátila na Krym, ale zdá se jí, že se na svůj Krym už nebude moct vrátit, protože její Krym už zmizel.

V tom je nejspíš tragédie migrace a podstata nostalgie – i když se vrátíte do své rodné země, nenajdete to, co hledáte a po čem toužíte. Přiznám se, že bych se bál vrátit do Simferopolu – nevím, co bych tam našel. Ti lidé, které jsem tam nechal, žili devět let v úplně jiných podmínkách než já. Jak se asi změnili?