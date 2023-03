Den třístý devadesátý osmý – 28. března 2023

„Národ se buduje na krvi“ – vzpomínám si na tuto větu, kterou mnozí z nás často opakovali, když ukrajinský národ byl ještě něco nejasného a neurčitého – před Majdanem a před válkou s Ruskem. Připomínali jsme si, že jsme nezávislost získali v roce 1991 bez jakéhokoli boje – prostě nám spadla do klína. A v těch letech byla hodnota ukrajinského státu pro mnoho Ukrajinců snadno zpochybnitelná, nebyla zřejmá.

Před Majdanem jsme do své země investovali jen málo, a tak nás nepřekvapilo, že v prezidentském křesle sedí takový zlodějský hulvát, jako je Janukovyč, a na všech patrech všech ministerstev sedí Putinovi téměř zjevní agenti. V těch letech si někteří z nás skoro přáli, aby země prošla očistným kataklyzmatem, které by pomohlo zformovat ukrajinský národ. No, dočkali jsme se. Národ se zformoval, krve bylo prolito dost a neví se, kolik jí ještě bude prolito.