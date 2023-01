Ruský podnikatel Roman Abramovič těsně před začátkem ruské invaze na Ukrajinu převedl na své děti fondy v hodnotě miliard dolarů, vyplývá podle deníku The Guardian z uniklých dokumentů. Tato reorganizace se podle listu týkala deseti tajných offshorových fondů, z nichž Abramovič těžil, a odehrála se začátkem února, tedy záhy poté, co západní vlády ve snaze odvrátit napadení Ukrajiny začaly Moskvě hrozit uvalením sankcí na ruské oligarchy.

Díky reorganizaci se sedm Abramovičových dětí, z nichž nejmladšímu je devět let, stalo vlastníky aktiv spojovaných s podnikatelovou osobou. Hodnota tohoto majetku představuje nejméně čtyři miliardy dolarů (90 miliard korun), uvedl The Guardian s tím, že by ale mohla být ještě mnohem vyšší. Tvoří jej luxusní nemovitosti, flotila superjacht, vrtulníků a soukromých letadel.

Převedení fondů by mohlo narušit efektivitu sankcí uvalených na Abramoviče. Podnikatel kvůli údajným vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina figuruje na sankčních seznamech Evropské unie a Británie, na americkém ale nikoli. Média dříve psala, že Washington Abramoviče mohl sankcí ušetřil z toho důvodu, že se domníval, že podnikatel by díky svým vazbám mohl působit jako neoficiální mediátor v ukrajinském konfliktu. Abramovič popřel, že by byl nějakým způsobem napojený na Kreml.

Odhalení tak otevírá otázku, zda nebude nutné na sankční seznamy přidat i Abramovičovy děti. Doposud na nich figurovali převážně potomci Putinových poradců, rodiny oligarchů ale už méně.

Abramovičův majetek je předmětem diskusí od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy ustoupil výzvě členů britského parlamentu, aby se vzdal kontroly nad londýnským fotbalovým klubem Chelsea, kterou získal v roce 2003. Koncem února předal zodpovědnost za chod londýnského klubu správní radě charitativní nadace Chelsea a následně potvrdil, že se rozhodl Chelsea prodat.

Po vypuknutí války na Ukrajině se zapojil do vyjednávání mezi Moskvou a Kyjevem. Podle tisku je jediným ruským oligarchou, který veřejně prohlásil, že se snaží přimět Moskvu k nalezení mírového řešení konfliktu. Abramovič se měl v jednáních již přímo angažovat, setkal se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v Moskvě navštívil Putina, kterému předal ručně psaný dopis od Zelenského.