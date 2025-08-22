Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, informují média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho. Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča.
Ministři zahraničí Slovenska a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó pak ve společném dopise Evropské komisi uvedli, že na Slovensko a do Maďarska opět ropovodem Družba ropa neteče. V dopise si stěžují na útoky ukrajinských sil na uvedený ropovod. Text adresovali šéfce unijní diplomacie Kaje Kallasové a eurokomisaři pro energetiku Danu Jörgensenovi.
Přerušení dodávek na Slovensko oznámil také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Maďarsko a Slovensko uvedly, že v důsledku útoku by dodávky mohly být přerušeny nejméně pět dní. Zároveň vyzvaly Evropskou komisi, aby jim bezpečnost energetických dodávek garantovala.
Velitel ukrajinských „dronových sil“ Brovdi zveřejnil také záběry požáru, který podle něj nálet způsobil. O ohni, jenž vzplanul v důsledku ukrajinských raketových a dronových útoků, pak informoval i gubernátor Brjanské oblasti Alexander Bogomaz. Požár už byl uhašen, píše agentura Reuters.
Bogomaz už ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelu dvou ukrajinských dronů, aniž by podle něj způsobily škody, napsal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba.
Szijjártó informoval o přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba už v pondělí a spolu s ním také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.
