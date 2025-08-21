Na chytré telefony a počítačové tablety v Rusku bude od začátku příštího měsíce povinné předinstalovávat státem podporovanou komunikační aplikaci MAX, která konkuruje aplikaci WhatsApp americké společnosti Meta Platforms. Oznámila to ruská vláda. Ta by podle kritiků mohla aplikaci MAX používat ke sledování uživatelů, píše agentura Reuters.
Ruská státní média obvinění ze špehování pomocí aplikace MAX popírají. Tvrdí, že MAX má méně oprávnění k přístupu k údajům o uživatelích než konkurenční aplikace WhatsApp a Telegram. Aplikaci Telegram vlastní ruský rodák s francouzským občanstvím Pavel Durov.
Rusko ve snaze podpořit využívaní aplikace MAX už tento měsíc začalo omezovat volání prostřednictvím aplikací WhatsApp a Telegram. „V rámci potlačování zločinců přijímáme opatření k částečnému omezení hovorů na těchto zahraničních komunikátorech,“ uvedl minulý týden vládní úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor.
Ruský autoprůmysl pod nadvládou Pekingu. Číňané už mají dvě třetiny trhu s novými auty, Rusové bez nich nevyrobí ani Ladu
Provozovatel aplikace WhatsApp, kterou v červenci v Rusku používalo 97,3 milionu lidí, následně Moskvu obvinil, že se snaží Rusům zablokovat přístup k zabezpečené komunikaci. Telegram, který měl v červenci v Rusku 90,8 milionu uživatelů, uvedl, že aktivně bojuje proti škodlivému používání své platformy.
Aplikace MAX se ještě zčásti nachází v testovacím režimu. Tento týden oznámila, že už si ji stáhlo více než 18 milionů uživatelů. Ruské ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že MAX je bezpečnější než konkurenční aplikace. Dodalo nicméně, že už zadrželo prvního podezřelého z podvodu prostřednictvím této aplikace.
Opatření na podporu aplikace MAX jsou součástí snahy ruské vlády o získání větší kontroly nad internetovým prostorem. Americká společnost Meta je v Rusku označována za extremistickou organizaci a její sociální sítě Facebook a Instagram jsou od února 2022 zakázány. Aplikaci Telegram se Rusko snažilo zablokovat v letech 2018 až 2020, ale neúspěšně.
Rusko se dlouho snaží o zavedení takzvané digitální suverenity podporou domácích služeb. Snaha nahradit zahraniční technologické platformy se stala naléhavější poté, co se některé západní společnosti po zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 stáhly z ruského trhu.
