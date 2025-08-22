Evropští vojáci by v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku, kde přímo proti sobě stojí znepřátelené armády. Podle poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara tam Ukrajinci žádné takové vojáky ani nechtějí, protože vědí, že by se na ně nemohli spolehnout.
O vyslání evropských sil mluví například francouzský prezident Emmanuel Macron. Jak Pojar v pořadu Spotlight připomněl, Macron tuto možnost zmiňoval v minulosti již několikrát, žádný konkrétní plán nicméně není na stole.
„Samozřejmě se musí počkat na to, až se rozběhnou jednání. Různé země zvažují různé varianty, ale určitě to není o tom, že bychom brzy viděli příjezd zahraničních vojáků na Ukrajinu nebo příměří či ukončení konfliktu. Myslím si, že to ještě nějakou dobu bude trvat,“ míní Pojar
Záleží také na postoji Ruska, které agresi proti Ukrajině rozpoutalo. „Rusko tvrdí neustále něco, má maximalistické požadavky, pak z nich tu a tam ukročí stranou nebo na nějaké zapomene, a pak si zase vzpomene, takže uvidíme.“
Podle Pojara jde ze strany Moskvy o určitou taktiku a záleží na tom, jestli bude chtít vůbec jednat. „Bez toho, aniž by ukrajinská armáda a Ukrajina měla nějaké garance na udržitelnost příměří, dohoda možná nebude, protože Kyjev si takovou dohodu nemůže dovolit,“ zdůrazňuje poradce.
