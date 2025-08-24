Rusko souhlasilo, že bude po válce respektovat územní celistvost Ukrajiny. V neděli to řekl americký viceprezident J.D. Vance, který v rozhovoru se stanicí NBC zmiňoval některé ústupky, které podle něj udělala Moskva při jednáních s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vance však připustil, že vyjednávání s Ruskem má střídavé úspěchy.
„Myslím si, že Rusové udělali významné ústupky prezidentovi Trumpovi poprvé po třech a půl letech konfliktu,“ uvedl Vance. Rusko podle Vance prokázalo ochotu být více flexibilní ve svých požadavcích. Podle něj Trump, který se minulý týden setkal na Aljašce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, vede velmi energickou diplomacii.
„Mezi tím, co uznali, je to, že Ukrajina bude mít po válce územní celistvost,“ uvedl Vance příklad jednoho z ústupků. Moskva podle něj také uznala, že Ukrajina bude mít po válce bezpečnostní záruky. Vance přitom poznamenal, že Spojené státy sehrají aktivní roli ve snaze, aby Ukrajina získala bezpečnostní záruky, znovu však vyloučil účast amerických vojáků na bezpečnostních misí v zemi.
Vance v rozhovoru přiznal, že dosavadní ústupky pro ukončení války nestačí. „Jednání jdou nahoru a dolů,“ uvedl s tím, že je možné, že Trumpovy diplomatické snahy nakonec nebudou mít úspěch. „Pokud narazíme do zdi, tak budeme pokračovat v procesu vyjednávání, používání pák,“ prohlásil. Poukázal přitom na cla, která Trumpova administrativa zavedla vůči Indii kvůli jejím nákupům ruské ropy.
V pátek Trump řekl, že počká dva týdny, zda nastane pokrok ve snaze o zastavení bojů na Ukrajině. Zároveň znovu nevyloučil, že v případě neúspěchu diplomacie a pokračování bojů zavede vůči Rusko masivní sankce. Nevyloučil však ani možnost, že by se Spojené státy mohly přestat o rusko-ukrajinskou válku zajímat.
