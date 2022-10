Den dvoustý dvacátý šestý, 7. října 2022

„Reakcí savců na nebezpečí je útěk nebo souboj. Plazi mohou zůstat nehybní a čekat, že si jich nikdo nevšimne. Rusové teď všechny tyto tři reakce předvádějí, ale aktivně praktikují ještě jednu, která je typická pro domestikovaná zvířata – sami jdou na porážku.“ To jsou slova mého kamaráda Olese, s nímž se v posledních dnech často setkávám, abychom probrali fascinující ságu – reakci ruských občanů na kampaň, jak je ulovit a poslat do války, nebo jak tomu v Rusku říkají – „částečnou mobilizaci“. „Ne občanů, ale obyvatel,“ opravil by mě okamžitě Oles, protože způsob, jakým ruské úřady tuto mobilizaci provádějí, vylučuje jakoukoli legitimitu jejího provádění, tj. zbavuje Rusy jejich základních občanských práv.

Ruská společnost už dlouho nezažila takový stres, je vlastně těžké hledat historické paralely. Je to náhlá duševní katastrofa. Základy jejich světa se otřásly – uvrhli je do války. Když volili Putina a snášeli jeho vládu, očekávali, že se osobně každého z nich ruce státu nedotknou! Jenže to byl zrádný podvod. Jaké překvapení! Dříve sledovali události na Ukrajině, jako by se dívali na telenovelu vzdálenou jejich životu a žvýkali popcorn – přirovnávání Rusů k nezúčastněným divákům se v posledních letech stalo běžným. Teď jim popcorn sebrali, chytili je za pačesy a odvlekli do zákopů, kde je hlad a smrt a stateční ruští velitelé.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.