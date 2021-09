Evropská unie je připravena při splnění konkrétních podmínek jednat s Tálibánem, který převzal moc v Afghánistánu. Míra spolupráce bude záležet na tom, jak radikální hnutí přistoupí k unijním požadavkům, mezi nimiž je například dodržování lidských práv či možnost dalších evakuací ze země. Po neformálním jednání ministrů zahraničních věcí členských zemí bloku to v pátek novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. EU by podle něj chtěla na plnění podmínek či pokračování evakuací dohlížet prostřednictvím společného zastoupení v Kábulu.

„Abychom mohli podporovat afghánské obyvatelstvo, budeme muset spolupracovat s Tálibánem, což neznamená uznání (jeho vlády). Je to pracovní dohoda,“ prohlásil Borrell po neformálním ministerském jednání ve Slovinsku.

Země EU se podle něj shodly na tom, že spolupráci s Tálibánem se nelze vyhnout, její intenzita ovšem bude záviset na tom, jak radikální hnutí přistoupí ke svému vládnutí. Evropský blok mimo jiné chce, aby Tálibán respektoval vládu práva, umožnil vznik přechodné vlády otevřené i dalším subjektům. Země by se pod jeho vedením rovněž neměla stát útočištěm pro teroristy.

EU také požaduje, aby do země mohla proudit humanitární pomoc, která by zlepšila situaci nejchudších skupin obyvatel a pomohla předejít masové migrační vlně. Pokud to bezpečnostní okolnosti dovolí, chce unie situaci přímo na místě monitorovat prostřednictvím stálé mise v Kábulu, dodal Borrell.

Ochrana ženských práv?

Před prezidentským palácem v afghánské metropoli Kábulu se v pátek k demonstraci sešlo několik desítek žen s požadavkem, aby hnutí Tálibán ctilo ženská práva a zahrnulo ženy do nové vlády. Informovala o tom agentura AP. Podle zpráv na Twitteru bojovníci Tálibánu rozehnali protestní akci násilím.

V dokumentu kolujícím na demonstraci aktivistky vyzývaly, aby měly ženy v Afghánistánu nadále plné právo na vzdělání, mohly se podílet na společenském a politickém životě země a byly jim zaručeny svobody, jako například svoboda slova. Protestující zdůraznily, že nechtějí návrat k minulosti.

Za své minulé vlády v letech 1996 až 2001 Tálibán nedovoloval ženám studovat a pracovat, na veřejnost směly vycházet jen v doprovodu mužského příbuzného a musely chodit v oblečení zahalujícím celé tělo.

Podle některých zdrojů z Twitteru zasáhli členové Tálibánu proti demonstrantkám v Kábulu pažbami pušek a biči. Podobná demonstrace žen se konala ve čtvrtek ve třetím největším afghánském městě Herát na západě země.

K respektování práv žen a dívek v Afghánistánu po jeho ovládnutí radikálním hnutím Tálibán vyzvaly ve společném prohlášení prezidentky a premiérky 11 zemí. Podle slovenské prezidentské kanceláře byla zmíněná výzva připravena z iniciativy hlavy slovenského státu Zuzany Čaputové a islandské premiérky Katrín Jakobsdóttirové.