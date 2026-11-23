Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko odmítají návrh příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie, jak ho o uplynulém víkendu předložil šéf Evropské rady António Costa. Slovenský premiér Robert Fico to novinářům řekl po schůzce s kolegy z uvedených zemí visegrádské čtyřky (V4) a Rakouska. Rakouský kancléř Christian Stocker potvrdil, že jeho země má k příštímu rozpočtu odlišný postoj než země V4. Ty také žádají odložit do roku 2030 zavedení systému emisních povolenek ETS2.
„Myslíme si, že nás čeká ještě obrovské množství jednání, abychom dospěli k dohodě,“ řekl Fico k rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Uvedl, že za důležité považuje společnou zemědělskou politiku i financování projektů na snižování regionálních rozdílů v rámci EU.
Za totálně nepřijatelný označil návrh příštího víceletého rozpočtu na tiskové konferenci český premiér Andrej Babiš, který předlohu odmítl už o víkendu. Očekává, že nadcházející jednání státníků členských zemí EU k návrhu unijního rozpočtu budou velmi těžká.
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Přepracovaný návrh rozpočtu, který představil Costa počítá se škrty oproti původní předloze, kterou původně představila Evropská komise.
Naopak, Stocker dal před novináři najevo, že navrhovaný objem rozpočtu považuje za vysoký. Rakousko se jako čistý plátce rozpočtu EU podobně jako například Německo už dříve vyslovilo za nižší rozpočet EU.
ETS2 se podle stávajících plánů má od roku 2028 vztahovat na paliva využívaná v silniční dopravě a při vytápění budov. Podle Babiše by to ovšem znamenalo zdražení života Evropanů.
Naopak, jiných osm členských zemí EU, mezi nimi i Německo, se už postavilo proti dalšímu odkládání či změnám ETS2.
Předsedové vlád zemí V4 a Rakouska se podle Fica shodli, že pro zajištění konkurenceschopnosti EU je třeba zakročit proti vysokým cenám elektrické energie. Za nevyhnutelné označil zavedení právě opatření na zlevnění elektřiny.
Polský premiér Donald Tusk po jednání vyzval k podpoře Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. Pomoc Ukrajině označil za pomoc pro Evropu. Například maďarský premiér Péter Magyar se vyslovil proti tomu, aby členské země evropského bloku byly v evropském rozpočtu nuceny k tomu, jakou formou mají pomáhat Ukrajině. Babiš zopakoval, že podle něj by financování Ukrajiny mělo být řešeno mimo víceletý rámec. Slovensko za nynější Ficovy vlády zase poskytuje Kyjevu zejména jen humanitární pomoci.
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