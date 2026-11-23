Ukrajinská bezposádková plavidla zasáhla dvě ruské lodě u břehů severoafrické Libye, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O explozi na palubě ruské korvety Merkurij informovala média v neděli, Kyjev ale svůj podíl potvrdil až o den později. Podle Zelenského se jedna z nejnovějších ruských vojenských lodí potopila. Druhým cílem bylo nákladní plavidlo Angara, které nepřítel využíval k přepravě zbraní a které drony zasáhly, napsal dále na síti X Zelenskyj. Moskva zatím na tyto informace nereagovala.
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„Příkladná ukrajinská operace v reakci na ruskou válku (proti Ukrajině). Děkuji bojovníkům (tajné služby) SBU a příslušníkům našich obranných sil, kteří se na splnění těchto úkolů podíleli... Stanovených cílů bylo dosaženo,“ napsal ukrajinský prezident.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
Mise OSN v Libyi (UNSMIL) vyjádřila nad útoky „vážné znepokojení“ a vyzvala k okamžitému, nezávislému a transparentnímu vyšetřování. „Libye se nesmí stát bojištěm zahraničních konfliktů,“ uvedla mise podle agentury AFP.
„Vše se odehrálo u pobřeží Libye. Naši bojovníci nasadili sedm námořních dronů ukrajinské výroby. Navzdory veškeré snaze nepřítele útok odrazit byla ruská korveta Merkurij potopena,“ napsal Zelenskyj, podle něhož tato loď byla uvedena do služby v roce 2023, tedy už během ruské invaze na Ukrajinu. „Spolu s korvetou byl zničen i bojový vrtulník Ka-27,“ uvedl dále prezident.
K důsledkům avizovaného útoku na plavidlo Angara podrobnosti neposkytl. Rusko podle něj tuto loď využívalo k převozu zbraní. „Výsledek: Cíl byl zasažen,“ uvedl bez detailů Zelenskyj.
Média v neděli mimo jiné s odvoláním na východolibyjské představitele uvedla, že na ruské lodi kotvící v libyjském Benghází nastala exploze a vypukl požár. Telegramový kanál RBK-Ukrajina uvedl, že šlo o korvetu Merkurij. Stanice Al-Džazíra s odvoláním na své zdroje v neděli na webu napsala, že při útoku zahynul blíže neupřesněný počet ruských a libyjských občanů.
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Dva vojenští činitelé napojení na takzvanou Libyjskou národní armádu (LNA), která ovládá východ a jih země, v neděli agentuře AP řekli, že několik ukrajinských námořních dronů bylo vypuštěno ze základny provozované ukrajinskými silami v západní Libyi. Některé drony byly podle nich zachyceny a zničeny.
Místní média navíc večer informovala o samostatném útoku, při němž další námořní dron zasáhl obchodní plavidlo u přístavu v Benghází. Bližší podrobnosti k tomuto incidentu nejsou známy, uvedla v neděli AP.
Východolibyjská vláda útok odsoudila jako porušení libyjské suverenity a ohrožení bezpečnosti námořní plavby. Dodala, že podnikne právní a diplomatické kroky proti tomu, kdo by byl za tento čin odpovědný.
Libye se zmítá v chaosu od roku 2011, kdy povstání svrhlo diktátora Muammara Kaddáfího. Nyní je de facto rozdělena na dvě části. Mezinárodně uznávaná takzvaná vláda národní jednoty sídlí v Tripolisu. V roce 2022 se na východě země zformovala takzvaná vláda národní stability, která sídlí v Benghází.
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