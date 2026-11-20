Vzdušné objekty, které se dnes zřítily na několika místech na jihovýchodě Polska, jsou ruské, řekl polský premiér Donald Tusk. Šlo podle něj o cílenou provokaci, a ne o náhodu. O incidentu, který označil za další část ruské eskalace, už Tusk mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
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„To nevypadá na náhodu. Zdá se mi, že máme co do činění se záměrnou provokací,“ řekl Tusk na tiskové konferenci. Nedá se podle něj vyloučit, že provokace souvisela s cvičením vojáků koalice ochotných, které se koná v Polsku. Premiér ale zdůraznil, že jde o hypotézu. Podobně se už dříve vyjádřil také ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Datum podle mě není náhodné – dnes se v okolí míst, kde operovalo naše letectvo, konají cvičení koalice ochotných,“ uvedl.
Ve vojenském výcvikovém prostoru Nowa Demba severozápadně od Řešova (Rzeszowa) vojáci z 11 zemí nacvičují přesuny jednotek nebo využití logistické podpory poskytované Polskem. Tyto mnohonárodní síly by se na Ukrajinu podle plánů mohly v případě potřeby přesunout jako mírové jednotky po ukončení války rozpoutané Ruskem.
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Tusk také oznámil, že generální tajemník NATO v sobotu přijede do Varšavy. Polsko alianci podle Kosiniaka-Kamysze požádá o větší podporu pro její východní křídlo.
Dnešní ruský útok na Ukrajinu byl podle ministra obrany jedním z největších, které měly vliv i na Polsko. Tusk zdůraznil, že tyto incidenty s narušením polského vzdušného prostoru jasně ukazují, že se Polsko musí účastnit jednání o možnostech dosažení míru na Ukrajině.
Podle Kosiniaka-Kamysze na jihovýchodě Polska v pátek ráno dopadly pravděpodobně dvě ruské střely a jeden dron s proudovým motorem. V jednom případě šlo zřejmě o střelu s plochou dráhou letu Ch-101.
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