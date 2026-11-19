Donald Trump je prezidentem, jaký ještě v moderní době v Bílém domě neseděl. Jak dělá svá rozhodnutí, jako je třeba útok na Írán, nebo postoj k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi? To výborně popsali dva autoři, kteří se dostali k prezidentovým nejbližším spolupracovníkům a mluvili i s Trumpem. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Kdo by to byl řekl…
„Kdo by si byl pomyslel, že společné evropské daně, nebo snížení emisí na nulu už před rokem 2050 bude prosazovat zrovna Marine Le Penová?“ napsaly Financial Times. Vskutku: je to Le Penová, favoritka francouzských prezidentských voleb, kdo žádá vznik společných evropských daní a urychlení Green Dealu. Chce taky na francouzském trhu diskriminovat české firmy a občany. Le Penová je spojenkyně hnutí ANO ve frakci Patrioti pro Evropu a Andrej Babiš prohlásil, že pokud se stane prezidentkou, „může to zásadním způsobem prospět Evropě“. Plány Le Penové jsou přitom v zásadním rozporu s postoji Česka, ať tu byla u moci jakákoliv vláda. Kromě toho chce Le Penová snížit věk pro odchod do důchodu, byť zároveň tvrdí, že razantně sníží deficit rozpočtu. To je ale „vúdú”, jak to nazval jeden ekonom. O plánech Le Penové s Francií i s EU a dopadech na Česko se dočtete tady.
Co se dočtete dál
- Andrej Babiš zmizel během 17. listopadu do Izraele, místo aby připojil Česko k projektu, který vzniká přímo v Evropě a o kterém sám nedávno mluvil.
- Rusko předložilo návrhy, které jsou největším ohrožením bezpečnosti Česka od jeho vzniku.
- A Američané už řekli, že jsou o nich ochotni jednat...
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